شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يتيح "وضع صورة داخل صورة" لجميع المستخدمين خارج الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت خدمة مشاركة الفيديوهات "يوتيوب" إطلاق وضع "صورة داخل صورة" لجميع مستخدمى تطبيقها على نظام التشغيل أندرويد خارج الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعدما كانت متاحة فقط للمستخدمين فى الولايات المتحدة فقط.

ووفقا لما نشره موقع The Verge الأمريكى، كانت جوجل الشركة الأم ليوتيوب قد أتاحت وضع "صورة داخل صورة" فى البداية لمستخدمى النسخة المدفوعة من الخدمة YouTube Premium فى الولايات المتحدة، ثم بدأت فى شهر يونيو الماضى إطلاقها لمستخدمى النسخة المجانية بالولايات المتحدة، والآن بدأت الشركة إطلاق الوضع لجميع المستخدمين خارج الولايات المتحدة.

ويتيح وضع "صورة داخل صورة" للمستخدمين عرض مقاطع الفيديو فى نافذة منفصلة، مع إمكانية التبديل بين التطبيقات وتشغيل تطبيقات أخرى فى وقت واحد، مثل: مشاهدة مقطع فيديو على يوتيوب، وتصفح موقع فيس بوك فى وقت واحد وبكل سهولة دون توقف أحدهما.

وكشف التقرير أن الميزة متاحة حالياً لمستخدمى النسخة غير المدفوعة من تطبيق يوتيوب فى إيطاليا، وذلك لإصدار أندرويد 8 أوريو، وما بعده من نظام التشغيل أندرويد، ولا معلومات عن توفرها فى أسواق أخرى، فيما يمكن تفعيل هذه الميزة من خلال الذهاب إلى Settings داخل التطبيق، ثم General، حيث سيظهر الخيار الجديد تحت خيارDouble-Tap to Seek.