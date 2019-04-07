الأرصاد: اليوم ذروة الموجة الحارة.. وبدء انخفاضها من الإثنين

كتبت – سحر عزام:

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية، حيث يشهد اليوم الأحد ذروة ارتفاع درجات الحرارة بتسجيل القاهرة 31 كدرجة حرارة عظمى.

وأضاف عبد العال، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة "مصر الأولى" اليوم الأحد، أن الطقس معتدل على السواحل الشمالية ومائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري وحار على جنوب البلاد نهارَا وبارد ليًلا على كافة الأنحاء مع سحب منخفضة ومتوسطة مصحوبة بأمطار خفيفة جدا على السواحل الشمالية والوجه...