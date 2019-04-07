مفيش عواجيز.. دواء سحري يجعلك شابًا مدى الحياة.. فيديو

كتبت- مريم صليب

طور علماء أمريكان في ولاية مينيسوتا، دواء وصفوه بالــ"سحري"، وأجروا عدة تجارب على الفئران لإثبات قوة فاعلية الدواء، ووجدوا نتائج مذهلة.

ووفقا لما ذكرته وكالة "روسيا اليوم" أن نتائج العقار كانت خيالية وأذهلت الباحثين، حيث عاشت الفئران فترة أطول بنسبة 36%، مع بقائها بحالة صحية ممتازة، ما يعادل 30 عاما بشريًا".

جدير بالذكر أن الدواء يعتمد على مادة senolytics المستخدمة في علاج سرطان الدم ومن المتوقع إنتاجه خلال عامين ويصبح متاحا في الأسواق.