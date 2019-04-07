شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: محكمة هندية تطالب بحظر تحميل TikTok لتشجيعه على المواد الإباحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت المحكمة العليا فى مدينة تشيناى الهندية، تعليمات للحكومة المركزية بحظر تطبيق TikTok، وهو تطبيق شهير لإنشاء الفيديوهات تابع لإحدى الشركات العملاقة الصينية، حيث قالت المحكمة إن التطبيق يشجع على المواد الإباحية ويضر بـ"مستقبل الشباب وعقلية الأطفال".

ووفقا لما نشره موقع TNW الهولندى، طلبت المحكمة من وسائل الإعلام المحلية عدم بث أى مقاطع فيديو تمت مشاركتها عبر TikTok، والأهم من ذلك، أنها طلبت ردًا من الحكومة بشأن ما إذا كانت السلطات تعتزم إدخال قانون لحماية الأطفال من الجرائم الإلكترونية، مثل قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت فى الولايات المتحدة.

من جهتها قال مطور تطبيق TikTok إنهم ينتظرون أمرًا رسميًا من المحكمة، وسوف يتخذوا إجراءً بعد المراجعة الداخلية: "فى TikTok نحن ملتزمون بالقوانين واللوائح المحلية، ونحن نلتزم تمامًا بقواعد تقنية المعلومات (إرشادات الوسطاء)، ننتظر حاليًا الأمر الرسمى من قبل المحكمة العليا الموقرة فى تشيناى وحالما يتم تلقيها، سنراجع ونقوم باتخاذ الإجراء المناسب بشأن هذه المسألة، حيث إن الحفاظ على بيئة آمنة وإيجابية داخل التطبيق فى TikTok هو أولويتنا، ونحن لدينا تدابير قوية لحماية المستخدمين من سوء الاستخدام وحماية خصوصيتهم والرفاهية الرقمية".