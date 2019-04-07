شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطلق ميزة Google Duplex للمزيد من هواتف أندرويد وiOS والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة جوجل خلال فعاليات مؤتمرها للمطورين العام الماضى Google I/O الكشف عن خاصية Google Duplex والتى تتيح للمستخدمين إجراء مكالمات صوتية عبر مساعد جوجل الشخصى Google Assistant بدلا من أنفسهم، حيث يمكن استخدام Google Duplex لحجز المطاعم والسينما والفنادق وغيرها، وذلك بدون أن يشعر الطرف الآخر أنه يتحدث إلى آلة وليس شخص حقيقي.
ووفقا لما نشره موقع xda-developers الأمريكى، فقد أتاحت جوجل هذه الميزة فى البداية لهواتف بيكسل التابعة لها، إلا أن أحدث تقرير كشف أن هذه الميزة متاحة لمزيد من الهواتف الذكية، حيث ستتوافر على كافة هواتف الأندرويد التى تعمل بنظام التشغيل Android Lollipop 5.0 بالإضافة إلى أجهزة iOS التى تحتوى على تطبيق Google Assistant، وذلك داخل 43 ولاية أمريكية.
فيما كشف التقرير إلى أن هذه الميزة قد تجد طريقها فى المستقبل لمزيد من هواتف أندرويد المختلفة، إضافة إلى المزيد من دول العالم المختلفة بدلا من الولايات المتحدة الأمريكية فقط.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: جوجل تطلق ميزة Google Duplex للمزيد من هواتف أندرويد وiOS لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.