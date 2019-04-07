شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطلق ميزة Google Duplex للمزيد من هواتف أندرويد وiOS والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة جوجل خلال فعاليات مؤتمرها للمطورين العام الماضى Google I/O الكشف عن خاصية Google Duplex والتى تتيح للمستخدمين إجراء مكالمات صوتية عبر مساعد جوجل الشخصى Google Assistant بدلا من أنفسهم، حيث يمكن استخدام Google Duplex لحجز المطاعم والسينما والفنادق وغيرها، وذلك بدون أن يشعر الطرف الآخر أنه يتحدث إلى آلة وليس شخص حقيقي.

ووفقا لما نشره موقع xda-developers الأمريكى، فقد أتاحت جوجل هذه الميزة فى البداية لهواتف بيكسل التابعة لها، إلا أن أحدث تقرير كشف أن هذه الميزة متاحة لمزيد من الهواتف الذكية، حيث ستتوافر على كافة هواتف الأندرويد التى تعمل بنظام التشغيل Android Lollipop 5.0 بالإضافة إلى أجهزة iOS التى تحتوى على تطبيق Google Assistant، وذلك داخل 43 ولاية أمريكية.

Advertisements

فيما كشف التقرير إلى أن هذه الميزة قد تجد طريقها فى المستقبل لمزيد من هواتف أندرويد المختلفة، إضافة إلى المزيد من دول العالم المختلفة بدلا من الولايات المتحدة الأمريكية فقط.