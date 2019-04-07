أخطاء تفسد الشاي بلبن تجنبوها

كتبت- أسماء عبد الحفيظ
الشاي بلبن، مشروب محير يعشقه البعض ويتعجب منه آخرون، ولكنه يظل مشروبا مميزا بطعم مختلف لا يتكرر في مشروب آخر، لهذا له قواعد وأصول حتى يتم تحضيره بالشكل والطعم المظبوط.
تعرفي اليوم معنا على عدة قواعد لضبط الشاي بلبن، وكيفية تجنب بعض الأخطاء التي تفسده حسبما ذكرها موقع thespruceeats في النقاط التالية:
الغليان
يتوقف نجاح تحضير الشاي بلبن، وضبط مذاقه على الغليان الجيد للشاي واللبن كل منهما على حدة، حيث يساعد هذا الغليان على الذوبان الجيد للشاي وتجانسهما معا بنفس درجة الحرارة، مما يعطي مذاقا محكم...
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