"ارتفاع في الحرارة".. تعرّف على توقعات الأرصاد لطقس اليوم

القاهرة - أ ش أ:
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأحد ارتفاعًا ملحوظًا فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا.
وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية ومناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد قد تمتد إلى القاهرة والرياح غربية معتدلة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه...
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