شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيديو لأحدث اختبارات مركبة "Starhopper" الفضائية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت شركة SpaceX فى الاختبارات القصيرة على منصة الإطلاق فى موقع بوكا تشيكا بتكساس، والتى يبدو أنها جيدة بدرجة كافية لعرض النتائج.

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ووفقا لما ذكرته صحيفة "engadget" فقد نشر إيلون موسك، الرئيس التنفيذى لـ" SpaceX"، تغريدة بها هذا المقطع الثاني من اختبارات مركبة "Starhopper" الفضائية، والذى اشتمل على اختبار أحد محركات الصاروخ التابعة للشركة.

واشتمل الفيديو على ثانيتين فقط من التجربة تؤكد نشاط المحركات بنجاح، وكان الفيديو الأول لبداية الاختبارات منذ أيام.

وتعد Starhopper هى نموذج أولى مصمم لاختبار المفاهيم والتقنيات التى ستحتاج إليها SpaceX لبناء مركبة فضائية جديدة تضم 100 شخص، تُدعى Starship.

النموذج الأولى لـ Starhopper مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ ويبلغ قطره حوالى 9 أمتار.

كما أن المركبة الفضائية هى المركبة التي تريد SpaceX استخدامها لاستعمار المريخ، وتنفيذ الرحلات من نقطة إلى نقطة حول الأرض والقيام بمجموعة متنوعة من المهام الأخرى.