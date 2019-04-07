شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: محطات شحن جديدة تتمكن من تزويد السيارة الكهربائية فى غضون 10 دقائق فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما ما تتمثل مشكلات السيارات الكهربائية فى وقت الشحن الذى تحتاجه لتعيد ملء بطاريتها، ولكن الآن طورت إحدى الشركات مجموعة جديدة من محطات الشحن فائقة السرعة للسيارة الكهربائية، حيث تمكنك من شحن سيارتك فقط فى الوقت الذى تستغرقه لتحضير كوب من القهوة.

ووفقا لما ذكره موقع صحيفة "الدايلى ميل" البريطانية فتقول شركة "التريتيوم" التى تتخذ من أستراليا مقرا لها، إنها تستطيع تزويد السائقين بحوالي 210 أميال من الشحن فى 10 دقائق فقط، وهو إنجاز من شأنه أن يحطم المعايير السابقة، خاصة أن الوضع الحالى لشحن السيارة الكهربائية يستغرق حوالى ثمانى ساعات للشحن بالكامل.

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وتكافح شركات تصنيع البطاريات من أجل تطوير تقنيتها بسرعة كافية لتلبية احتياجات محطات الشحن. ومعظم السيارات لا تتوافق حتى الآن مع الشحن السريع جدًا، ووفقًا لما ذكره الرئيس التنفيذي لشركة ABB للبنية التحتية الكهربائية، الذى تحدث فى مؤتمر عُقد مؤخرًا فى هيوستن، فإن عملية محاولة تطوير شاحن سريع للغاية يمكن أن تكون خطيرة، مضيفا أنه مع ذلك تعد أجهزة الشحن فائقة السرعة بمثابة تقدم حقيقي من حيث الراحة.

وأكبر عائق أمام أجهزة الشحن فائقة السرعة هو حجم الجيل الحالى من البطاريات، وكذلك الجهد الذي يمكن أن تقبله.

فى حين ظهرت العديد من تقنيات البطاريات التي يمكن أن تساعد في زيادة قدرات الشحن والكهرباء للمركبات الكهربائية، بما فى ذلك إحدى الشركات الحديثة التي تقول إنها طورت بطارية ليثيوم أيون قادرة على السماح للسيارات بالسفر حتى 600 ميل في شحن واحد، خاصة وأن البطاريات الحالية توفر حوالي 200 إلى 300 ميل من المدى.