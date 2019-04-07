شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد حذفها عن طريق الخطأ.. استعادة مئات آلاف الأغاني الضائعة من MySpace والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد موقع MySpace أحد أشهر المواقع الإلكترونية لجيل التسعينات ضمن فئة الشبكات الاجتماعية، حيث كان يضم الكثير من الموسيقى والأغانى، إلا أنه خلال عملية نقل بيانات الموقع بين "السيرفرات" فقدت كمية كبيرة من الملفات، إلا أن تقرير حديث كشف أنه تم العثور على أرشيف أتاح استعادة مئات آلاف الأغاني.
ووفقا لما نشره موقع independent البريطانى، فأوضح التقرير انه تم استعادة 490 ألف أغنية يبلغ حجمها 1.3 تيرابايت، والتى تم رفعها على الموقع ما بين 2008-2010، إلا أن هذا المحتوى يمثل أقل من 1% من الأغاني التي تم رفعها على الموقع منذ تأسيسه عام 2003 وحتى إغلاقه عام 2015، والذي يقدر بحوالى 50 مليون أغنية.
وأوضح التقرير أنه تم استعادة هذا المحتوي من خلال مجموعة أكاديمية مجهولة كانت تدرس الموسيقى على الشبكات الاجتماعية خلال عمل الموقع، وكجزء من أبحاثهم قاموا بتنزيل هذا المحتوى من MySpace، إلا أنهم عقب سماع خبر فقدان هذا المحتوى، تواصلوا معهم وعرضوا إعادة رفع ما لديهم.
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