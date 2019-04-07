شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تخسر أمام جوجل وأمازون فى سوق الكتب الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مايكروسوفت أنها ستتوقف عن بيع الكتب الإلكترونية عبر متجرها Microsoft Store الموجود على الاجهزة التى تعمل بنظام التشغيل "ويندوز"، فيما ستبدأ الشركة بحذف الكتب التى تم شرائها من قوائم المستخدمين بداية من يوليو المقبل.

ووفقا لما نشره موقع The Verge الأمريكى، كشفت مايكروسوفت أنها ستقوم بتعويض مشترى الكتب الجديدة، أو تعيد الأموال بشكل كامل للأشخاص الذين قاموا بالطلب المسبق لبعض الكتب، وذلك قبل أن تقوم بحذف جميع الكتب بما فى ذلك الكتب المجانية التى كانت متاحة عبر المتجر.

وعلى ما يبدو أن شركة مايكروسوفت وجدت أنها ليست قادرة على منافسة كل من أمازون وجوجل فيما يتعلق بمجال الكتب الإلكترونية، الأمر الذى دفعها للانسحاب فى النهاية، خاصة مع الانتشار الكبير للمنافسين مقارنة مع متجرها، وينبغى ملاحظة أن مستخدمى مايكروسوفت الذين اشتروا كتب إلكترونية، يمكنهم الوصول على مكتبتهم الخاصة على المتجر عبر متصفح إيدج حتى موعد حذفها فى يوليو.