"العظمى بالقاهرة 31".. الأرصاد تعلن توقعات طقس الأحد

مصراوي - القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، غدًا الأحد ارتفاعًا ملحوظًا فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا.

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية ومناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر وشمال الصعيد قد تمتد إلى القاهرة والرياح غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة...