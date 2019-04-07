شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طلاء الأسطح باللون الأبيض يمكن أن يمنع وفاة الآلاف خلال موجات الحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشارت دراسة حديثة إلى أن آلاف الأرواح التى تُفقد كل عام فى موجات الحر، يمكن منعها عن طريق طلاء أسطح المنازل باللون الأبيض.

ووفقا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كشفت الأبحاث أن طلاء الأسقف بألوان تعكس الحرارة مرة أخرى إلى الفضاء يمكن أن يحافظ على برودة المبانى بشكل كبير.

كما يُعتقد أن قرابة نصف الوفيات أثناء موجات الحر، وخصوصًا كبار السن، ناجمة عن الحرارة الزائدة فى المدن.

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وفى إحصائية للخبراء لعدد الأشخاص الذين يموتون أثناء موجات الحر، مقارنة بعدد الأشخاص الذين سيموتون بشكل طبيعى، فإن موجة الحر فى عام 2003 تسببت فى مقتل 2000 شخص فى إنجلترا، وفى يوليو 2009 تسببت فى مقتل 300.

وقالت دراسة جامعة أكسفورد إن تأثير الحرارة ناجم جزئيًا عن نقص الرطوبة والغطاء النباتى فى المدن مقارنة بالمناظر الطبيعية الريفية، ولأن مواد البناء الحضرية تخزن الحرارة.

واقترحت الدراسة، التى نشرت فى مجلة "البيئة الدولية"، أن تنفيذ الأسقف الباردة فى جميع أنحاء المدينة يمكن أن يقلل من درجات الحرارة القصوى أثناء النهار بنسبة تصل إلى 3 درجات مئوية خلال موجة الحر، ويتطلب تحقيق هذا التخفيض طلاء نحو نصف المبانى التجارية والصناعية فى المدينة لأسطحها باللون الأبيض.

وهذا الانخفاض فى درجة الحرارة يمكن أن يعوض نحو 25% من الوفيات المرتبطة بالحرارة المرتبطة بالمناطق الحضرية خلال موجة الحر.