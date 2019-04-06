شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير:أكثر من 2.5 مليار صورة على الإنترنت يتم سرقتها يوميا..امريكا في المقدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة "COPYTRACK " المتخصصة فى مجال متابعة وحماية حقوق الملكية الفكرية تقريرها السنوى الخاص بمشاركة الصورعبر الإنترنت، حيث كشف التقرير مجموعة من الأرقام الصادمة، فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية الخاصة بالصورالتى تتم مشاركتها يوميا عبر الإنترنت. ويكشف تقرير الشركة أن مستخدمى الإنترنت حول العالم يقومون بمشاركة ما يزيد عن 3 مليارات صورة إلكترونية يوميا، وأن نسبة 85٪ من هذه الصور أو ما يعادل 2.5 مليار منها، يعد مقرصن أو بمعنى أبسط تعد صورلا يمتلك من يشاركها أو ينشرها الحق فى استخدامها، وذلك لكونها مملوكة لشخص أو جهة أخرى لم تمنح له حق استخدامها. انتهاك حقوق الطبع والنشر على الصور حسب القارة انتهاك حقوق الطبع والنشر على الصور حسب القارة - أمريكا الشمالية: حوالى 33.90%. - أوربا: حوالى 31.40%. - أسيا: حوالى 29.38%. - أمريكا الجنوبية: حوالى 2.57%. - أفريقيا: حوالى 1.48%. - أستراليا: حوالى 1.27%. أبرز 20 دولة منتهكة للصور: أبرز 20 دولة منتهكة للصور: 1- الولايات المتحدة 2- بنما. 3- الصين. 4- ألمانيا. 5- المملكة المتحدة. Advertisements 6- إندونيسيا. 7- اليابان. 8- إيطاليا. 9- روسيا. 10- فرنسا. 11- الهند. 12- إسبانيا. 13- كندا. 14- تركيا. 15- تشيكيا 16- البرازيل. 17- أوكرانيا. 18- سويسرا 19- هولندا. 20- فيتنام.



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