شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيديو صادم لموت حيوان من فوق منحدر بسبب تأثيرات تغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

عندما تفكر في الآثار المترتبة على تغير المناخ على القطب الشمالي وحياته البرية، فغالبًا ما تكون الدببة القطبية هى أو ما يتبادر للذهن، ولكن هناك أيضا حيوانات أخرى سلطت الضوء عليها لقطات فيديو يكشف مصير "فيل البحر" الذي وصل إليه بسبب اختفاء الجليد البحري.

ووفقا لما ذكره موقع صحيفة "الدايلي ميل" البريطانية، فإن فيل البحر لقى مصير سىء وصل به للموت، بسبب تناقص الغطاء الجليدي نتيجة تأثيرات تغير المناخ عما اعتاد عليه مع طبيعة بصره الضعيف، مما جعله يقرر الهبوط والموت عندما حاول العودة إلى البحر.

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وفي المقطع الصادم، يمكن رؤية حيوان فيل البحر وهو يسير على حافة المنحدرات الصخرية، غير مدرك لمدى ارتفاعه، ويقول أتينبورو الذى التقط الفيديو إن كل ما يعرفه هو أنه بحاجة إلى الانضمام إلى حيوانات فيل البحر الأخرى والعثور على الطعام.

وليس هذا الفيل فقط من يتعرض لمثل هذه المخاطرة، بل أن هذه الحيوانات في يأسهم يقبلون على القيام بذلك، ويسقط المئات من المرتفعات التي لم يكن يجب عليهم صعودها، وتعد حيوانات فيل البحر من بين أكثر الأنواع في القطب الشمالي التي تشعر بآثار تغير المناخ لأنها تعتمد بشدة على الجليد البحري للراحة بين الصيد.

فيما يتقلص الجليد، ويأتي المزيد على الشاطئ، بالإضافة إلى التضاريس غير المألوفة والخطيرة، التى تتعامل معها الحيوانات.