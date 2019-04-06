كيف تتخلص من الملفات المهملة Junk files على جهازك الشخصي

Junk files.ز او الملفات المهملة. هي من اكثر ما قد يفسد عليك استعمال جهاز الكمبيوتر الخاص بك. امتلاء المساحة بوجود العديد من الملفات المهملة و التي لن تستعملها يؤثر و على مدى بعيد على اداء الجهاز بشكل عام. لذلك فإن الشركات تلجأ كلها الى اضافة اي ميزة. او اي تطبيق يساعد على التخلص من الملفات المهملة.

افضل تطبيقات التخلص من الـ Junk Files

CCleaner

Your uninstaller

One key Optimizer

ميزة Storage Sense

CCleaner

احد اقدم التطبيقات التي يمكنك استعالمها. يوفر CCleaner المطلوب لتنظيف جهازك من اي ملفات مهملة. سواء بالبحث الكامل داخل النظام. او بالبحث بداخل التطبيقات المختلفة. و ثم مسح ما لا يهم. من ملفات Cache لا استعمال لها. او سجل تصفح في المتصفحات التي تستعملها. يقوم CCleaner بإنجاز هذه المهمة على اكمل وجه. و النسخة المجانية منه تكفي للمطلوب. و يمكنك تحميلها من الموقع الرسمي

Your uninstaller

تطبيق قديم ايضاً. يؤدي المطلوب من ناحية مسح الملفات المهملة. حيث انه يقوم بفحص الجهاز كاملاً. بدون ترك اي مكان في الجهاز بدون فحص. و يقوم بمسح كل هذه الملفات و التخلص منها بشكل نهائي. غير انه يوفر ميزة عمل Uninstall لأي تطبيق عندك و مسح اي ملفات متبقية منهم بعد ازالة التثبيت. و يمكنك التحميل من الموقع الرسمي مجاناً.

Advertisements

One key optimizer

تطبيق خاص بشركة Lenovo. هي توفره لأجهزة اللابتوب بشكل خاص. حيث انه تطبيق للضروريات التي يتطلبها اي جهاز لابتوب. كمتابعة البطارية. و عمل معايرة لها ان تطلب الأمر. و يوفر ايضاً وضع Conservation mode لفصل الكهرباء عن البطارية عندما تصبح مشحونة بنسبة 60% فأعلى. و التحكم في وضع الطاقة في الجهاز سواء كان وضع الأداء العال. او المنخفض. او الموازنة بين عمر البطارية و الأداء. و اخيراً فهو يوفر لك مسح الملفات المؤقتة و المهملة. و يمكنك تحميله من موقع Lenovo

Storage Sense

هي ميزة وفرتها شركة Microsoft في نظام Windows 10. لتكون بديلة لميزة Disk cleanup. حيث انها تساعد على متابعة الملفات الموجودة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. و التخلص من اي ملفات مهملة لا تحتاجها. و ذلك بدون ان يمس اي ملفات لا يجب مسحها. فهذه الميزة تساعدك على التخلص من نسخ Windows القديمة بعد التحديث. مسح الملفات في سلة المهملات. و غيرهم

اقرأ ايضاً