تكنولوجيا: براءة إختراع جديدة لشركة وان بلس تكشف عن تصميم لهاتف بشاشة منبثقة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تسعى كبرى الشركات المصنعة للهاتف لإبتكار التصميم الأفضل للهواتف الذكية التي تتميز بأبعاد مثالية للشاشة، وشركة وان بلس أيضاً لديها رؤية جديدة في براءة إختراع رصدت مؤخراً لهاتف مميز بشاشة منبثقة.

رصدت براءة إختراع وان بلس عبر LetsGoDigital مؤخراً بعد أن سجلتها الشركة في WIPO، والتي تعود لكلاً من شركتي Oppo وشركة وان بلس حيث تتبع كلا الشركتين لشركة واحدة من عمالقة الصين، ويكشف مخطط براءة الإختراع عن رؤية جديدة لإحدى الشركتين في هاتف مميز بشاشة منبثقة.

ومن المقرر أن تأتي الشاشة الثانوية المنبثقة بمحرك يدعم فتح وغلق الشاشة، كما تتميز الشاشة المنبثقة بسمك أقل من الشاشة الرئيسية في الهاتف، كما يمكن للشاشة الثانوية أن تقدم عرض منفصل لعناصر التحكم الإفتراضية مع محتوى يبث على الشاشة الرئيسية في الهاتف.

وتشير التوقعات إلى أن هذا التصميم يدعم رؤية جديدة في تصميم الهواتف المخصصة للألعاب، حيث تأتي الشاشة الثانوية لتقدم أدوات للتحكم في الألعاب التي يتم بثها على الشاشة الرئيسية، كما تأتي الكاميرات وأجهزة الإستشعار في الإطار العلوي للشاشة المميزة بالحجم النحيف.

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أيضاً تكشف مخططات براءة الإختراع عن تصميم أخر لشاشة ثانوية منزلقة من جانب الهاتف، والتي تدعم نفس الأغراض المميزة للتصميم الأول، حيث تعرض أدوات التحكم للمحتوى الذي يتم بثه على الشاشة الرئيسية في الهاتف.

ويأتي المخطط الثالث في براءة الإختراع ليكشف عن تصميم لهاتف بشاشتين تتصل كلاهما بفواصل في منتصف الشاشتين، ومن المتوقع أن تظهر ملامح أحد هذه التصاميم في إصدار جديد ينطلق لشركة وان بلس أو Oppo.

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