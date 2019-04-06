شركة آبل تُخفض سعر مكبر الصوت الذكي Apple HomePod بعد عام على إطلاقه

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة آبل بتقليص سعر مكبر الصوت الذكي Apple HomePod في جميع المناطق التي يتوفر فيها للشراء. وفي الولايات المتحدة الأمريكية، أصبح هذا الجهاز يكلف 299 دولار أمريكي بعدما كان يكلف 349 دولار أمريكي. وفي المملكة المتحدة، أصبح هذا الجهاز يكلف 279 جنيه إسترليني بدلاً من 319 جنيه إسترليني. وشهد مكبر الصوت الذكي Apple HomePod إنخفاضًا في الأسعار في المناطق الأخرى كذلك.

تخفيض سعر مكبر الصوت الذكي Apple HomePod في هذا الوقت بالذات هو أمر غير معتاد من شركة آبل. عادة ما تحافظ منتجات آبل على أسعارها لفترة طويلة جدًا. ويظهر هذا عادة على أجهزة Mac التي لا يتم تحديثها مثل أجهزة iOS.

يمكن للمرء أن يفترض بأن هذا الإنخفاض في الأسعار يرجع إلى المبيعات الفاترة لجهاز Apple HomePod والذي لم يتمكن من إقناع المستهلكين بشرائه. مع سعر يبلغ 349$، كان HomePod واحد من أغلى مكبرات الصوت الذكية المتاحة في السوق. وعلاوة على ذلك، فهو يدعم فقط بث الأغاني من خدمة Apple Music كما أنك بحاجة إلى إستخدام AirPlay من هاتفك إذا كنت تريد إستخدام أي خدمة أخرى للأغاني معه. وإلى جانب كل ذلك، فهو متوفر في عدد قليل من الأسواق.

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على هذا النحو، كان لدى الجهاز عدد قليل من العملاء، وعلى الأرجح كان هذا الجهاز لدى العملاء الأوفياء فقط لمنظومة آبل. وهذا أمر مؤسف، لأن HomePod يعتبر واحد من أفضل مكبرات الصوت الذكية المتاحة في السوق اليوم من حيث جودة الصوت.

شركة آبل تأمل على الأرجح أن يجذب السعر الجديد المزيد من المشترين، ولكن جهاز HomePod لا يزال أحد أكثر مكبرات الصوت غلاءً في السوق، والذي تغمره الآن مكبرات الصوت الذكية الرخيصة التي تدعم المساعد الرقمي Alexa. وبالطبع، لا يزال Apple HomePod هو الخيار الأفضل عندما يتعلق الأمر بجودة الصوت، ولكن نظرًا إلى أن Siri هو المساعد الرقمي الأساسي في هذا الجهاز، وتقييده لإستخدام Apple Music فقط، فلا يزال من الصعب إقناع المستهلكين بدفع 300$ للحصول على مكبر ذكي للصوت من أجل جودة صوته فقط.