WhatsApp تُطلق تطبيق WhatsApp Business لمنصة iOS على الصعيد العالمي

فاطمة أيت طالب - دبي - تم تصميم تطبيق WhatsApp Business للسماح للشركات الصغيرة بالتفاعل بشكل أفضل مع عملائها. تم إطلاق هذا التطبيق المستقل للشركات في البداية في شهر سبتمبر من العام 2017 على منصة الأندرويد، ووصل هذا التطبيق أخيرًا في الشهر الماضي لمنصة iOS في عدد من البلدان، والآن قررت WhatsApp إطلاقه على الصعيد العالمي لمستخدمي منصة التشغيل التابعة لشركة آبل.

اليوم أكدت WhatsApp أنها قامت بإطلاق تطبيق WhatsApp Business على الصعيد العالمي في تدوينة على مدونتها الرسمية. ويمكن الآن للشركات في كل من البرازيل وألمانيا وإندونيسيا والهند والمكسيك والولايات المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية الإستمتاع بفوائد التطبيق. وبطبيعة الحال، هذا التطبيق سيشق طريقه إلى المزيد من البلدان في المستقبل القريب. هناك أيضًا نسخة الويب من هذه الخدمة متاحة الآن للإستخدام.

بخلاف تطبيق WhatsApp العادي، فإن تطبيق WhatsApp Business يقدم لك ميزات متقدمة مثل الردود السريعة التلقائية والتحية والرسائل البعيدة على غرار ما يقدمه تطبيق Facebook Messenger. عندما يتم إعداد التطبيق، تنشئ الشركة ملفًا شخصيًا يضم عنوان الشركة وساعات العمل وروابط حسابات الشركة على مختلف الشبكات الإجتماعية.

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ووفقا لشركة WhatsApp، فقد أوضحت بأن تطبيق WhatsApp Business سيساعد أصحاب الشركات الصغيرة حول العالم على توسيع نطاق عملها بسرعة والعمل بكفاءة أكبر.