Xiaomi تعلن توقفها عن دعم سبعة هواتف ذكية من سلسلة Xiaomi Redmi Series

فاطمة أيت طالب - دبي - إشتهرت شركة Xiaomi بتحديث هواتفها الذكية التي يصل عمرها إلى خمس سنوات إلى الإصدار الأحدث من MIUI، ولكن يبدو أن هذه الممارسة على وشك أن تنتهي. أعلنت الشركة للتو في منتدياتها أن سبعة هواتف ذكية ستتوقف عن تلقي الدعم ذات الصلة بالبرمجيات، وهذا يعني بأن هذه الهواتف لن تحصل على MIUI 11 أو أي إصدار تجريبي عالمي في المستقبل. وتشمل القائمة الكاملة :

Xiaomi Redmi Note 4

Xiaomi Redmi 3S

Xiaomi Redmi 3X

Xiaomi Redmi 4

Xiaomi Redmi 4A

Xiaomi Redmi Note 3

Xiaomi Redmi Pro

قال المسؤول عن مجتمع Mi أن الترقية العادية للأجهزة الأخرى لن تتأثر في الوقت الراهن. وظهر هذا الإعلان في الهند أيضًا، مما يعني أن جميع الطرازات الأخرى من Redmi Note 4 من المحتمل أن تتوقف عن تلقي أي تحديثات في المستقبل.

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المنشور على المدونة كشف أنه على الرغم من أن هذه الهواتف لن تحصل على أي روم في المستقبل، فإنها ستستمر في تلقي التحديثات الأمنية العادية في الوقت الراهن، ولكننا نشك في إستمرار هذا الأمر لفترة طويلة. للآسف، هذا يعني أن هذه الهواتف ستحتفظ بالإعلانات المتطفلة في واجهة المستخدم لأن Xiaomi ستقوم بتحسين طريقة ظهور الإعلانات مع MIUI 11.