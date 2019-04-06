فاطمة أيت طالب - دبي - إشتهرت شركة Xiaomi بتحديث هواتفها الذكية التي يصل عمرها إلى خمس سنوات إلى الإصدار الأحدث من MIUI، ولكن يبدو أن هذه الممارسة على وشك أن تنتهي. أعلنت الشركة للتو في منتدياتها أن سبعة هواتف ذكية ستتوقف عن تلقي الدعم ذات الصلة بالبرمجيات، وهذا يعني بأن هذه الهواتف لن تحصل على MIUI 11 أو أي إصدار تجريبي عالمي في المستقبل. وتشمل القائمة الكاملة :
- Xiaomi Redmi Note 4
- Xiaomi Redmi 3S
- Xiaomi Redmi 3X
- Xiaomi Redmi 4
- Xiaomi Redmi 4A
- Xiaomi Redmi Note 3
- Xiaomi Redmi Pro
قال المسؤول عن مجتمع Mi أن الترقية العادية للأجهزة الأخرى لن تتأثر في الوقت الراهن. وظهر هذا الإعلان في الهند أيضًا، مما يعني أن جميع الطرازات الأخرى من Redmi Note 4 من المحتمل أن تتوقف عن تلقي أي تحديثات في المستقبل.
المنشور على المدونة كشف أنه على الرغم من أن هذه الهواتف لن تحصل على أي روم في المستقبل، فإنها ستستمر في تلقي التحديثات الأمنية العادية في الوقت الراهن، ولكننا نشك في إستمرار هذا الأمر لفترة طويلة. للآسف، هذا يعني أن هذه الهواتف ستحتفظ بالإعلانات المتطفلة في واجهة المستخدم لأن Xiaomi ستقوم بتحسين طريقة ظهور الإعلانات مع MIUI 11.
كانت هذه تفاصيل خبر Xiaomi تعلن توقفها عن دعم سبعة هواتف ذكية من سلسلة Xiaomi Redmi Series لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.