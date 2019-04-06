الهاتف Oppo Reno مع الكاميرا المقربة 10x ودعم 5G سيصل في اليوم 24 أبريل

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت شركة Oppo اليوم بإرسال الدعوات لوسائل الإعلام لحضور حدث في اليوم 24 من شهر أبريل الجاري بمدينة زيورخ السويسرية، وهو الحدث حيث ستقوم الشركة الصينية بإزاحة الستار رسميًا عن هاتفها الرائد الجديد والذي تأكد رسميًا أنه سيحمل إسم Oppo Reno.

يشاع بأن النسخة الأرقى من الهاتف Oppo Reno ستحمل إسم Oppo Reno 10x Zoom، ومن المتوقع أن تأتي مع الكاميرا المقربة التي توفر التقريب البالغ 10 أضعاف والتي إستعرضتها لنا شركة Oppo في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 الذي أقيم في شهر فبراير الماضي بمدينة برشلونة الإسبانية. وعلاوة على ذلك، فهذه النسخة الراقية ستضم كذلك المعالج Snapdragon 855، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB.

تشمل المواصفات الأخرى التي من المتوقع أن يأتي بها الهاتف Oppo Reno 10x Zoom شاشة Dynamic AMOLED بحجم 6.6 إنش وبدقة +FullHD، وكاميرا رئيسية في الخلف بدقة 48 ميغابكسل، فضلا عن كاميرا أمامية منبثقة بدقة 16 ميغابكسل. وعلاوة على ذلك، فقد تردد كذلك بأن هذا الهاتف سيضم بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن بسرعة 50 واط.

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قبل الختام، نود أن نشير إلى أنه ستكون هناك نسخة أخرى من الهاتف Oppo Reno تدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وقد سمعنا أيضًا عن إمكانية قدوم نسخة متدنية من هذا الهاتف ستحمل على الأرجح إسم Oppo Reno Lite. عموما، سنتأكد من كل شيء على الأرجح في اليوم 24 أبريل، لذلك لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة.