الارشيف / علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. ناسا تختبر إطلاق محرك صواريخ SLS وخلل بنظام iOS

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. ناسا تختبر إطلاق محرك صواريخ SLS وخلل بنظام iOS والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم العديد من الأحداث والفعاليات فى عالم التكنولوجيا، بداية من ظهور صورة مسربة لـ"آيفون 11" المنتظر من Apple، ثم ظهور خلل بنظام iOS يسمح لأى شخص إرسال SMS من هاتفك الأيفون حتى لو مغلق، وأخيرا اختبار ناسا لإطلاق محرك صواريخ SLS لمهمة القمر، وفيما يلى نرصد أبرز حصاد التكنولوجيا كما يلى:

 

الحياة كانت موجودة من قبل على سطح المريخ.. اعرف حقيقة الاكتشاف

fbe3256148.jpg

كعادة كل عام.. صورة مسربة لـ"آيفون 11" المنتظر من Apple

0873b22b3d.jpg

 

على خطى أبل.. جوجل تستعد لإطلاق ميزة 3D Touch لنظام أندرويد Q

Advertisements
9454b135bf.jpg

 

 

مخاوف ناسا.. هل يمكن أن يشعل كويكب "يوم القيامة" الحرب العالمية الثالثة
0019f657ee.jpg

 

خلل بنظام iOS يسمح لأى شخص إرسال SMS من هاتفك الأيفون حتى لو مغلق

6edf5edcb4.jpg

 

ناسا تختبر إطلاق محرك صواريخ SLS لمهمة القمر .. اعرف التفاصيل

edefc53c14.jpg
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. ناسا تختبر إطلاق محرك صواريخ SLS وخلل بنظام iOS لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا