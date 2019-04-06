شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. ناسا تختبر إطلاق محرك صواريخ SLS وخلل بنظام iOS والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم العديد من الأحداث والفعاليات فى عالم التكنولوجيا، بداية من ظهور صورة مسربة لـ"آيفون 11" المنتظر من Apple، ثم ظهور خلل بنظام iOS يسمح لأى شخص إرسال SMS من هاتفك الأيفون حتى لو مغلق، وأخيرا اختبار ناسا لإطلاق محرك صواريخ SLS لمهمة القمر، وفيما يلى نرصد أبرز حصاد التكنولوجيا كما يلى:

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خلل بنظام iOS يسمح لأى شخص إرسال SMS من هاتفك الأيفون حتى لو مغلق

ناسا تختبر إطلاق محرك صواريخ SLS لمهمة القمر .. اعرف التفاصيل