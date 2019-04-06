كشف الموقع المتخصص في اخبار الواتساب WABetaInfo عن ميزة مهمة قادمة للواتساب لمعالجة كثرة تناقل الاخبار المحولة من مجموعة لاخرى دون التأكد من مصداقيتها.
وقال مركز الاعلام الرقمي في بيان له اليوم السبت إن "الميزة الجديدة ستتعلق بما يمكن تسميته الرسائل المحولة كثيرًا” Frequently Forwarded Messagesفي داخل المجموعات" .
واضاف المركز، "سيظهر في اعدادات المجموعات خيار منع الرسائل المحولة، حيث سيؤدي تفعيل الخيار الى منع نشرها في المجموعة، وبذلك سيتمكن المشرف على المجموعة من السيطرة على نشر الرسائل المحولة من مجموعات اخرى الى مجموعته".
كانت هذه تفاصيل خبر الاعلام الرقمي: تحديث جديد لمدراء مجموعات الواتساب للحد من الرسائل المحولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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