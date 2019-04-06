شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى أول مهمة تجارية له .. SpaceX تطلق صاروخ Falcon Heavy للمرة الثانية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد شركة SpaceX خلال أيام لإطلاق صاروخ Falcon Heavy إلى السماء مرة أخرى في رحلته الثانية، فيما تعد هذه الرحلة هي التجارية الأولى له.
ووفقا لما ذكره موقع صحيفة "الديلى ميل" البريطانية، فقد مرأربعة عشر شهراً منذ إطلاقه الأول، عندما انطلق ليصبح أقوى صاروخ يستخدم اليوم، وتستعد شركة Falcon Heavy الآن للجولة الثانية، وهذه المرة لإطلاق أول مهمة تجارية لها.
وسيحمل الصاروخ قمر صناعي تابع لشركة لوكهيد مارتن إلى مداره عندما ينطلق من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا.
وسيكون تاريخ الإطلاق المبدئي يوم الثلاثاء هو أول مرة تطير فيها شركة Falcon Heavy باستخدام أجهزة Block 5 الجديدة، والتي صممت لتدوم لفترة أطول من الإصدارات السابقة دون الحاجة إلى التجديد، ولهذا السبب، يقول أيلون موسك الرئيس التنفيذي للشركة إنهم "حذرون للغاية".
وسيصبح Falcon Heavy أكثر قوة هذه المرة، بأقصى قوة تصل إلى 2550 طنًا، وهذا القمر الصناعي الذى يحمله سوف يقدم خدمات التلفزيون والإنترنت والهاتف المحمول إلى الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.
وسيكون الإطلاق أول مهمة تجارية لشركة Falcon Heavy، مما يمثل خطوة مهمة إلى الأمام لاستخدامها المحتمل في المستقبل.
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