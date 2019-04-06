شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى الذكرى الـ50 للرحلة.. رائد أبولو يرتدى "شراب" بعلم أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مر نصف قرن على رحلة أبولو التى كانت الأولى للبشر على سطح القمر، وفى لم شمل مؤخرا لفريق الفضاء الذى قام بالمهمة، تجمع ثمانية رواد فضاء سابقون من أبولو وثلاثة من الرجال الأربعة الذين ساروا على القمر، للاحتفال بالذكرى الخمسين لأول هبوط للقمر.

ووفقا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سرعان ما سرق "بز ألدرين" أحد رواد الفضاء وثانى رجل يسير على الفضاء الأنظار له فى الصورة التذكارية، فظهر فى حلة فضية براقة، وجوارب مختلفة تظهر العلم الأمريكى، ومجموعة من الإكسسوارات المليئة ليس بساعة واحدة بل وساعتين ذهبيتين ومجموعة خواتم الذهب.



رواد الفضاء خلال الرحلة

وشارك المصور فيليكس كونزى صورة رواد الفضاء على موقعه على الإنترنت، ولم تكن هذه المرة الأولى لرائد الفضاء بالنسبة لارتدائه لصيحات غريبة فى ملابسه.

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بز ألدرين

وناقش رواد الفضاء أوقاتهم المرعبة فى بعض الأحيان خلال الرحلة، بما فى ذلك ما يشبه قيادة السيارة على سطح القمر وآخر حول كيفية تقريب السبل بين ألدرين وأرمسترونج على سطح القمر فقط ليتم حفظهما بأعجوبة.



رواد الفضاء عند سفرهم

وتأتى الذكرى السنوية لأول هبوط على سطح القمر فى توقيت مناسب، حيث تبدأ الولايات المتحدة فى العودة نحو السفر إلى الفضاء البشرى، خاصة عودة رواد الفضاء إلى القمر الذى لم يتم منذ عام 1972.

فقد عزم البيت الأبيض على الإسراع بزيارة قمرية أخرى، من المقرر أن الزيارة المقبلة لعام 2024.