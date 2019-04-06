أبرز 6 هواتف أندرويد ذات سعة تخزينية قابلة للزيادة في عام 2019

أصبحت سعة التخزين الداخلية القابلة للزيادة من العوامل المهمة في قرار شراء هاتف جديد خاصة مع زيادة الاعتماد على الهواتف الذكية في عملنا وأمورنا الحياتية، وهناك الكثير من هواتف أندرويد تدعم هذه الميزة ولكن اختيار الأنسب منها يُعد مهمة صعبة.

إذا كنت تحتفظ بملفات الوسائط المتعددة الخاصة بك معك أثناء التنقل، أو تقوم بتصوير الكثير من مقاطع الفيديو بدقة 4K، أو تتطلع إلى تنزيل بضعة مواسم من مسلسلات تلفزيونية أثناء رحلة سفر طويلة، فإن سعة التخزين الداخلية القابلة للزيادة على هاتفك ستكون من الأولويات.

يعتبر هاتف سامسونج جالاكسي إس 10 بلس Galaxy S10 Plus هو الخيار الأمثل بالنظر إلى العدد الهائل من الميزات التي يقدمها بالإضافة إلى مواصفاته القوية، ولكن هناك الكثير من الخيارات الأخرى التي تتناسب مع الميزانية إذا كنت لا ترغب في إنفاق أكثر 1000 دولار على شراء هاتف أندرويد جديد.

فيما يلي أهم 6 هواتف أندرويد ذات سعة تخزينية قابلة للزيادة في عام 2019:

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

حتى الآن يعتبر هاتف سامسونج جالاكسي إس 10 بلس Galaxy S10 Plus أفضل هاتف في السوق وفقًا لمجلة تقارير المستهلك Consumer Reports، لما يتمتع به من مواصفات قوية ومزايا عديدة متقدمة وتصميم رائع.

يأتي الهاتف بتصميم أنيق بشاشة منحنية وإطار معدني وزجاج خلفي، بالإضافة إلى إصدار مصنوع من السيراميك يجعله أكثر متانة وتحملًا للصدمات.

سنجد أن الشاشة تحتل معظم الجزء الأمامي وقد تخلت سامسونج عن النوتش الذي يضم الكاميرا الأمامية ودمجت الكاميرا الأمامية في الزاوية العلوية اليمنى، ويدعم معيار IP68 لمقاومة الماء بحيث يتحمل الغمر تحت عمق 1.5 متر لمدة تصل إلى نصف ساعة.

كما يأتي الهاتف بشاشة Infinty-O بتقنية Dynamic AMOLED قياسها 6.4 بوصة بدقة 3040 × 1440 بكسل، وبكثافة 526 بيكسل في الإنش، ومحمية بزجاج جوريلا جلاس 6، وتدعم تقنية +HDR10، ومزودة بمستشعر لبصمات الأصابع Ultrasonic وذلك لأول مرة في هاتف ذكي.

يحمل الهاتف كاميرا خلفية أفقية ثلاثية العدسات، الأساسية بدقة 16 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، والثانية بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة متغيرة f/1.5-2.4 يمكن التبديل بينهما، كما تضم هذه العدسة مثبت الصورة البصري OIS، أما الثالثة فتأتي بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4 ومثبت بصري OIS وتقريب بصري 2x.

وبالنسبة للكاميرا الأمامية فهي كاميرا ثنائية مدمجة في الشاشة العدسة الأولى بدقة 10 ميجابيكسل وبفتحة عدسة f/1.9 ، وتدعم التركيز التلقائي، والثانية بدقة 8 ميجابكسل.

يمكنك من خلل الهاتف تصوير فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسل بمعدل 240 إطارًا في الثانية وبدقة 720 بكسل بمعدل 960 إطارًا في الثانية.

كما يعمل هاتف جالاكسي إس 10 بلس بمعالج كوالكوم Snapdragon 855 ثماني النوى بتقنية 7 نانومتر وبتردد 2.8 جيجاهرتز، ويتوفر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي RAM بسعة 8 و12 جيجابايت، مع ثلاث خيارات أيضًا من مساحة التخزين الداخلية بسعة 128 و512 جيجابايت و1 تيربايت، ويمكن زيادتها من خلال بطاقة microSD حتى 512 جيجابايت.

يأتي الهاتف ببطارية سعتها 4100 ميلي أمبير/الساعة، مع دعم الشحن السريع سلكيًا ولاسلكيًا بقدرة 15 واط، بالإضافة لدعم ميزة الشحن اللاسلكي العكسي Wireless PowerShare، والتي تتيح شحن الهواتف والأجهزة الذكية الأخرى لاسلكيا من خلال الهاتف.

يتوفر هاتف سامسونج جالاكسي إس 10 بلس حاليًا بسعر يبدأ من 1000 دولار للنسخة ذات سعة تخزين داخلية 128 جيجابايت.

يعتبر هاتف سامسونج جالاكسي إس 10 إي Galaxy S10E خيارًا مثاليًا إذا كنت تريد اقتناء هاتف ذو سعر مناسب وبمواصفات ومزايا متطورة، حيث يضم العديد من مواصفات ومزايا هواتف السلسلة ولكنه في نفس الوقت أرخص بمئات الدولارات.

يأتي الهاتف بتصميم أنيق من الزجاج مع إطار من المعدن ويدعم الزجاج الواقي Gorilla Glass 6 على كلا الجانبين لمقاومة الخدوش والصدمات.

شاشة الهاتف مقاسها 5.8 إنش بدقة 2280 × 1080 بيكسل، ومن نوع AMOLED، وتدعم تقنية Dynamic AMOLED الجديدة من سامسونج التي تقدم دقة ألوان مذهلة وتقلل نسبة الضوء الأزرق المنبعث من 12 بالمائة إلى 7 بالمائة فقط.

ولأول مرة تستغني سامسونج عن مستشعر بصمة الإصبع المدمج في الشاشة، وبدلا منه أصبح هناك مستشعر لبصمات الأصابع مدمج في زر التشغيل الموجود على جانب الهاتف.

يعمل الهاتف بمعالج كوالكوم Snapdragon 855 أو معالج سامسونج Exynos 9820 ثماني النواة، ويتوفر الهاتف بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي RAM بسعة 6 و 8 جيجابايت، مع خيارين أيضًا من مساحة التخزين الداخلية بسعة 128 و 256 جيجابايت، ويمكن زيادتها من خلال بطاقة microSD حتى 512 جيجابايت.

يأتي هاتف Galaxy S10e بكاميرا خلفية مزدوجة بعدسة أساسية بدقة 12 ميجابيكسل وبفتحة f1.5/2.4 متغيرة وتدعم ميزة التركيز التلقائي، وعدسة ثانوية بدقة 16 ميجابيكسل وبفتحة f/2.2، مع زاوية واسعة تصل إلى 123 درجة.

وتوفر الكاميرا الخلفية إصدار أسرع وأكثر دقة من تقنية التركيز الثنائي Dual Pixel من سامسونج لتقليل التشويش متعدد الأطياف، أما بالنسبة للكامير الأمامية فهي كاميرا أحادية بدقة 10 ميجابيكسل مع فتحة f/1.9، وهي قادرة على التقاط مقاطع فيديو بدقة 4K مثل الكاميرا الخلفية.

يعمل هاتف Galaxy S10E ببطارية سعتها 3100 ميللي أمبير/ساعة مع دعم تقنية Adaptive Fast Charging من سامسونج وتقنية Fast Wireless Charging 2.0، بالإضافة لدعم ميزة الشحن اللاسلكي العكسي Wireless PowerShare، ويأتي بسعر 749 دولار للنسخة ذات سعة التخزين الداخلية 128 جيجابايت ليكون أكثر توافقاً مع الميزانية.

Advertisements

يعتبر هاتف LG V40 ThinQ خيارًا رائعًا لصناع المحتوى المرئي بفضل ما يضمه من ميزات ومواصفات رائعة، فعلى سبيل المثال يضم الهاتف ثلاث كاميرات خلفية وكاميرا أمامية ثنائية ومجموعة لا حصر لها من عناصر التحكم اليدوي للفيديو، بالإضافة إلى أنه يُعد واحدًا من الهواتف القليلة التي تحتوي على محول صوتي عالي الدقة 32-Quad-DAC، وصوت DTS:X ثلاثي الأبعاد.

يأتي الهاتف بشاشة OLED FullVision بقياس 6.4 إنش وبدقة 3120×1440 بيكسل مع نسبة عرض تبلغ 19.5:9، وكثافة 536 بيكسل بالإنش، وتدعم زجاج Gorilla Glass 5 للحماية.

يأتي الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية العدسات، العدسة الأولى بدقة 12 ميجابيكسل، وفتحة f/1.5، والثانية بدقة 16 ميجابيكسل وزاوية عريضة جدًا 107 درجة وفتحة f/1.9 ، والثالثة بدقة 12 ميجابيكسل مع عدسة مقربة بزاوية 45 درجة بفتحة f/2.4 مع تكبير بصري بقدرة 2x.

كما يتضمن الجهاز كاميرا أمامية ثنائية، الأولى بدقة 8 ميجابيكسل وفتحة عدسة f/1.9، والثانية بدقة 5 ميجابيكسل وفتحة عدسة f/2.2.

يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 845 ثماني النواة، مع ذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR4X بسعة 6 جيجابايت، وخيارين من مساحة تخزين داخلية بسعة 64 و128 جيجابايت من نوع UFS2.1 ويمكن زيادتها من خلال بطاقة microSD حتى 2 تيرابايت، ويأتي الهاتف بسعر 950 دولار للنسخة ذات سعة التخزين الداخلية 64 جيجابايت، في حين يصل سعر نسخة 128 جيجابايت إلى 1000 دولار تقريبًا.

يعتبر هاتف جالاكسي نوت 9 الخيار الأنسب للمستخدمين الذين يسعون لزيادة إنتاجيتهم في العمل وذلك بسبب ما يدعمه من ميزات متقدمة ومواصفات قوية، ويأتي بشاشة من نوع Super AMOLED بمقاس 6.4 إنش بدقة 2960 × 1440 بكسل، وبكثافة 516 بكسل في الإنش الواحد.

يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 845 من كوالكوم، مع خيارين من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 6 أو 8 جيجابايت، وخيارين من حيث مساحة التخزين الداخلية بسعة 128 أو 512 جيجابايت مع إمكانية زيادة المساحة التخزينية عبر بطاقة الذاكرة الخارجية microSD حتى 512 جيجابايت إضافية، أي أن المساحة التخزينية للهاتف ستصل إلى 1 تيرابايت.

كما يتميز هاتف جالاكسي نوت 9 بإدخال الكثير من التحسينات التكنولوجية على القلم S Pen، والذي يعتبر أحد أهم مزايا هذا الهاتف، فبالإضافة إلى استخدامه في الكتابة والرسم أصبح القلم يدعم الاتصال اللاسلكي بحيث يمكنه تشغيل التطبيقات والتحكم فيها عن بُعد، ابتداءًا من تطبيقات الكاميرا والمعرض إلى تطبيق Powerpoint ومشغلات الموسيقى. فإذا كنت ممن يستخدمون قلم S Pen كثيرًا فإن هذه الميزة ستكون لها الأولوية الكبرى لديك.

يعمل الهاتف ببطارية كبيرة سعتها 4000 ميللي أمبير/الساعة ويتوافر حاليًا بسعر 800 دولار للنسخة ذات سعة تخزين 128 جيجابايت.

يُبرز هاتف نوكيا 7.1 جهود شركة HMD Global في الآونة الأخيرة لتطوير هاتفها، حيث يجمع الهاتف بين التصميم الأنيق الكلاسيكي لنوكيا ومواصفات داخلية قوية وأهم ما يميزه هو السعر المناسب.

يتمتع هاتف نوكيا 7.1 بتصميم أنيق من الزجاج مع إطار من المعدن، كما أنه أول هاتف ذكي يستخدم تقنية الشاشة PureDisplay للاستمتاع بتجربة ترفيه سينمائية HDR10 عالية الجودة.

يأتي الهاتف بشاشة 5.84 إنش من نوع LCD بدقة 2280×1080 بكسل، وبأبعاد 19:9، ومغطاة بطبقة من زجاج Gorilla 3 لمقاومة الخدوش والصدمات.

يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 636 من كوالكوم، ويتوافر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بسعة 3 و4 جيجابايت وخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية 32 و64 جيجابايت، ويمكن زيادتها من خلال بطاقة الذاكرة الخارجية microSD حتى 400 جيجابايت.

كما يأتي ببطارية سعتها 3060 مللي أمبير/الساعة، ويدعم منفذ سماعة الرأس التقليدي بمقاس 3.5 ملم، وبه مستشعر لبصمات الأصابع في الجهة الخلفية أسفل الكاميرا.

يوجد بالهاتف كاميرا خلفية مزدوجة الأساسية بدقة 12 ميجابكسل وبفتحة عدسة F/1.8 وتدعم ميزة التركيز التلقائي، والثانية بدقة 5 ميجابكسل وبفتحة عدسة F/2.4، أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 8 ميجابكسل وبفتحة عدسة F/2.0.

تجدر الإشارة إلى أن هاتف Nokia 7.1 قد تلقى تحديث أندرويد باي Android Pie أواخر العام الماضي، كما أنه يتوافر بلونين الأزرق والفضي وبسعر 349 دولار للنسخة ذات سعة التخزين 64 جيجابايت.

يعتبر هاتف موتو جي 7 ــ Moto G7 أحد الهواتف التي تجمع بين السعر المناسب والتصميم العصري الأنيق وسرعة الحصول على تحديثات نظام التشغيل.

يعمل الهاتف بمعالج كوالكوم Snapdragon 632 ثماني النواة بتردد 1.8 جيجاهرتز، مع ذاكرة وصول عشوائي سعتها 4 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD حتى 512 جيجابايت.

يأتي الهاتف بشاشة من نوع LTPS IPS LCD بمقاس 6.2 إنش وبدقة 1080 × 2270، وبكثافة 405 بكسل في الإنش الواحد، ومدعمة بزجاج Corning Gorilla 3 للحماية من الخدوش.

كما يأتي هاتف موتو جي 7 بكاميرا خلفية ثنائية العدسة، الأولى: بدقة 12 ميجابكسل وبفتحة عدسة f/1.8، والثانية: بدقة 5 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 8 ميجابكسل وتدعم HDR.

يضم الهاتف مستشعر لبصمة الإصبع في الخلف، ويدعم منفذ السماعات التقليدي 3.5 مم، بالإضافة إلى منفذ USB-C.

يعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 9 باي، وبه بطارية بسعة 3000 ميلي أمبير/الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 15 وات، ويتوافر باللونين الأبيض والأسود وبسعر 300 دولار.

النتيجة النهائية:

يعد هاتف Nokia 7.1 خيارًا رائعًا للميزانية نظرًا لأنه يحتوي على شاشة HDR10، مع إمكانية زيادة سعة التخزين الداخلية حتى 400 جيجابايت، ولكن إذا كنت ترغب في الحصول على أفضل هاتف على الإطلاق مع سعة تخزين قابلة للزيادة، فيمكنك النظر إلى هاتف سامسونج جالاكسي إس 10 بلس Galaxy S10 Plus الذي يجمع بين المواصفات القوية والمزايا التي لاحصر لها حتى الآن.