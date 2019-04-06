جوجل تضيف ميزة الإبلاغ عن “تباطؤ” حركة المرور…

أضافت شركة جوجل إلى خدمة الخرائط التابعة لها إحدى المزايا المتاحة على خدمة الملاحة والخرائط التفاعلي “ويز” Waze، التي استحوذت عليها قبل سنوات، وهي ميزة الإبلاغ عن “حركة المرور البطيئة”.

وكانت الشركة قد اختبرت خلال العام الماضي عددًا من مزايا الإبلاغ التي أخذتها من خدمة “ويز”، ومنها ميزة الإبلاغ عن الحوادث المرورية، إلى جانب ميزة الإبلاغ عن “مصائد السرعة”، ثم أطلقتها لتطبيق “خرائط جوجل”، والآن بدأت إضافة ميزة ثالثة للإبلاغ عن حركة المرور البطيئة.

يُشار إلى أن هذه الميزة تختلف عن تحذيرات الازدحام المرمزة بالألوان، والتي تستغرق بعض الوقت لتظهر، وتنبه المستخدمين إلى ازدحام المرور باستخدام رموز اللون الأصفر والبرتقالي والأحمر. وتمتاز الميزة الجديدة بأنها تتيح للسائقين الإبلاغ عن حالات التباطؤ مباشرة.

كما يُشار إلى أن تطبيق الملاحة “ويز” يوفر عددًا من الميزات التي يرغب المستخدمون في إضافتها إلى خرائط جوجل منذ سنوات. ويشمل ذلك القدرة على تنبيه السائقين الآخرين بشأن وجود الشرطة، وكاميرات المرور، وحطام الحوادث، والعوائق على الطريق، والتباطؤ. وبدأت جوجل أخيرًا في جلب بعض هذه الميزات إلى خرائطها.

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هذا، ويمكن الوصول إلى الميزة الجديدة ضمن تطبيق خرائط جوجل من خلال زر الإبلاغ عن الحوادث، حيث ستظهر عبارة “التباطؤ” أسفل عبارتي “حادث” Crash و “مصيدة سرعة” Speed Trap. ويُقال: إن الميزة ليست متاحةً بعد لجميع مستخدمي خرائط جوجل.

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