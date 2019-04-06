واتساب تختبر منع إعادة نشر “الرسائل المحولة…

أظهرت النسخة التجريبية الأحدث من تطبيق التراسل الفوري واتساب أن الخدمة تعمل على اختبار ميزة جديدة، الهدف منها الحد من انتشار الأخبار المضللة والإشاعات.

وقال موقع WABetaInfo، المتخصص في رصد المزايا التجريبية في تطبيق واتساب على نظامي أندرويد وآي أو إس: إنه وجد أن الإصدار التجريبي ذا الرقم: 2.19.86 لنظام أندرويد، وذا الرقم: 2.19.40.23 لنظام آي أو إس أصبح يتضمن ميزة “أكثر الرسائل المحولة شيوعًا” أو “الرسائل المحولة كثيرًا” Frequently Forwarded Messages في المجموعات، التي رُصدت في الإصدار 2.19.80.

ومع الإصدار التجريبي الأحدث 2.19.97، الذي بدأ إطلاقه اليوم السبت، بدأت واتساب اختبار ميزة جديدة في المجموعة تسمح بمنع إرسال الرسائل المحولة كثيرًا في المجموعة.

وقال الموقع إن الخيار الجديد سوف يظهر مستقبلًا ضمن إعدادات المجموعات، ولا يمكن لأي أحد رؤيته إلا مشرفو المجموعات. ويظهر الخيار باسم “الرسائل المحولة كثيرًا”، وعند الضغط عليه تظهر عبارة: “اختر السماح للمشتركين بإرسال الرسائل المحولة كثيرًا في هذه المجموعة”، وفي الأسفل “السماح” و “عدم السماح”.

ووفقًا لموقع WABetaInfo، فإن ميزة التحكم بإرسال الرسائل المحولة كثيرًا متاحة حاليًا في النسخة التجريبية من التطبيق على نظام أندرويد فقط، ولم تظهر في النسخة التجريبية الخاصة بنظام آي أو إس المشغل لهواتف آيفون الذكية من آبل.

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يُشار إلى أن المزايا الجديدة التي تختبرها واتساب تُضاف إلى العديد من المزايا الأخرى التي لا تزال في المرحلة التجريبية أيضًا، بما في ذلك التشغيل التلقائي للرسائل الصوتية المتتابعة، وميزة جديدة تسمح لمستخدميها بمعرفة عدد مرات إعادة توجيه وتحويل الرسائل التي يرسلونها للمستخدمين الآخرين.

كما تعمل واتساب أيضًا على اختبار ميزة تسهل على مستخدميها تصفح الإنترنت، وذلك عن طريق فتح صفحات الويب ضمن واجهة متصفح مدمج، على نحو يشبه ما توفره تطبيقات التواصل الاجتماعي الأخرى، بما في ذلك فيسبوك المالكة لها، وإنستاجرام.

وكانت واتساب قد أطلقت قبل يومين ميزة جديدة قد تحل واحدة من أسوأ مشكلاتها التي يعاني منها المستخدمون، وهي إضافتهم إلى المجموعات دون الحصول على موافقتهم، ثم الاضطرار إلى مغادرتها.

هذا، ويمكن لمستخدمي نظام أندرويد الاشتراك ببرنامج واتساب التجريبي من هنا، كما يمكن تنزيل الإصدار التجريبي الأحدث من هنا، والنسخة النهائية من متجر جوجل بلاي.