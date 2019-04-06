تسريب Pixel a3 وشاشة Nest Hub Max الذكية على متجر جوجل…

كشف المتجر الإلكتروني لشركة جوجل اليوم السبت عن عدد من المنتجات التي لم يُعلن عنها بعد، وظهرت في التسريبات الأخيرة، بما في ذلك هاتف “بكسل 3 أي” Pixel 3a الجديد.

ويأتي الكشف الجديد بعد أن سُربت يوم أمس الجمعة على منصة مطوري متجر جوجل بلاي معلومات عن هاتفي Pixel a3، و Pixel 3a XL، ثم ظهر اسم الهاتفين، إلى جانب الشاشة الذكية “نست هب ماكس” Nest Hub Max، على متجرها الإلكتروني Google Store.

ووُجدت المنتجات الجديدة بعد أن حدثت جوجل المتجر بتصميم تنقل جديد، وبعد النقر على تبويب “هاتف” Phone في الموقع أصبح يظهر أسفل هاتف “بكسل 3” Pixel 3 الحالي هاتف آخر هو Pixel 3a، ثم قسم لمقارنة الهواتف. وفي تبويب الملحقات المميزة تظهر أيضًا أغطية الهاتف المرتقب باسم: Google Pixel 3a Case.

أما الشاشة الذكية Nest Hub Max، فقد ظهرت ضمن تبويب “البيت المتصل” Connected Home تحت قسم “المساعدة المنزلية” Home Assistance، كما ظهر أن الشركة تعتزم تغيير اسم Google Home Hub إلى Google Nest Hub.

هذا، وتتحدث التسريبات منذ أشهر أن شركة جوجل تعتزم إطلاق نسخة متوسطة المواصفات من هواتف Pixel 3 باسم: Pixel 3a، وسوف تطلق هاتفين هما Pixel 3a، و Pixel 3a XL، على أن يقدم الأول شاشة من نوع OLED بقياس 5.6 بوصات، وبدقة 2220×1080 بكسل، بالإضافة إلى نظام التشغيل أندرويد 9 باي، ومعالجًا من نوع “سنابدراجون 670″، وذاكرة وصول عشوائي “رام” بحجم 4 جيجابايت، وكاميرا خلفية بدقة 12 ميجابكسل، وبطارية بسعة 3,000 ميلي أمبير/ساعة.

Advertisements

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

أما فيما يتعلق بمواصفات النسخة الكبرى Pixel 3a XL، فتتحدث التسريبات أنها ستقدم شاشة بقياس 6 بوصات، وبدقة 2160×1080 بكسل، مع دعم ميزة الجوانب القابلة للضغط Active Edge، وشريحة Titan M الأمنية، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت.

أما الشاشة الذكية Nest Hub Max، فتتحدث التسريبات أنها قادمة مع شاشة بقياس 10 بوصة، ومكبرات صوت استريو، بالإضافة إلى كاميرا Nest مدمجة يمكنها التقاط التنبيهات الصوتية والمرئية.

تجدر الإشارة إلى أن شركة جوجل أزالت التصميم الجديد لمتجرها الإلكتروني، ومعه لم تعد تظهر المنتجات الجديدة.