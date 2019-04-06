iPad Mini 5 الجديد يتشوه شكله في إختبار الصلابة، ولكنه لا يزال يعمل

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد تحطم نسخة 11 إنش من iPad Pro الجديد في إختبارات الصلابة التي يجريها اليوتيوبر الشهير Zack Nelson من قناة JerryRigEverything للأجهزة، لم نكن واثقين من أن iPad Mini 5 سينجو من نفس الإختبار، ولكنه إستطاع ذلك فعلاً ولو جزئيًا.

كما جرت العادة دائمًا، فقد إتضح أن شاشة iPad Mini 5 الجديد تخدش في المستوى السادس من مقياس Mohs، مثل معظم الأجهزة المحمولة المتاحة في السوق اليوم. ونظرًا إلى أن هيكل الجهاز اللوحي مصنوع من الألومنيوم، فقد تعرض الجهاز للخدش في الإختبار الثاني. ولكن في إختبار الحرق، إتضح أن شاشة الجهاز اللوحي iPad Mini 5 لا تتعرض لضرر دائم لأن الشاشة من نوع LCD وليس OLED.

إختبار الثني هو الإختبار الأكثر إثارة للإهتمام في هذا الفيديو. تمامًا مثل iPad Pro 11، فقد إستسلم iPad Mini 2019 للضغط وإنحنى بشدة. ولكن على عكس جهاز iPad Pro 11، فلم تتصدع الشاشة أو الإطار، وظل الجهاز اللوحي يعمل بكامل طاقته، وحتى لو تحول شكله إلى موزة. ألقي نظرة على الفيديو الكامل أدناه :