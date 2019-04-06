تكنولوجيا: حافظة هاتف Galaxy Fold الرسمية تأتي من سامسونج بسعر 200 دولار تقريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف أحد منافذ البيع على شبكة الإنترنت عن حافظة العملاق الكوري التي صممت بشكل خاص لهاتفها المميز القابل للطي Galaxy Fold حيث من المقرر أن تتوفر الحافظة الجلدية بسعر 200 دولار تقريباً.

رصدت قائمة من الحافظات الخاصة بهاتف Galaxy Fold في متجر MobileFun على شبكة الإنترنت في المملكة المتحدة، حيث صممت هذه الحافظات من سامسونج وتأتي بشكل رسمي لهاتف Galaxy Fold مع تصميم جلدي مميز.

ولا يختلف مستوى تسعير حافظة Galaxy Fold عن الهاتف نفسه، فعلى غرار مستوى التسعير المرتفع للهاتف الذي يصل إلى 2000 يورو تقريباً، تأتي الحافظة المقدمة من سامسونج أيضاً بمستوى تسعير مرتفع يصل إلى 200 دولار، ومن المقرر أن تتوفر الحافظة في الوقت الراهن بلوني الأبيض والأسود فقط.

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من جانب أخر توفر شركة MobileFun إختيار أخر من حافظات Galaxy Fold للمستخدمين بسعر أقل يصل إلى 44 دولار تقريباً، أو 66 دولار أيضاً، حيث من المقرر أن تتوفر الحافظات الجديدة للهاتف مع توفر الهاتف للطلب المسبق في السوق الأوروبي في 26 من شهر أبريل الجاري، على أن ينطلق إلى منافذ البيع في 3 من شهر مايو المقبل.

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