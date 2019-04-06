تأكيد تصميم ومواصفات الهاتف Meizu 16S، وسيضم المعالج SD855، وكاميرا بدقة 48MP

فاطمة أيت طالب - دبي - حصلنا في الفترة الماضية على العديد من التسريبات ذات الصلة بالهاتف Meizu 16S القادم من شركة Meizu، وسمعنا كذلك العديد من الشائعات حول هذا الهاتف، ولكن يبدو أنه حانت اللحظة التي سنتأكد فيها من كل شيء لأن هيئة الإتصالات الصينية TENAA قررت المصادقة على هذا الهاتف، وهذا ما أتاح لنا فرصة الإطلاع على صوره ومواصفاته التقنية.

الصور المدرجة في موقع هيئة الإتصالات الصينية TENAA تؤكد لنا صحة التسريبات التي حصلنا عليها في الفترة الماضية، فهي تؤكد لنا أيضًا قدوم الهاتف Meizu 16S مع شاشة بإطار نحيف جدًا في جميع الجوانب الأربعة، وكاميرتين في الخلف يتواجد أسفلها فلاش LED دائري.

أما بخصوص المواصفات التقنية، فقد أكدت لنا هيئة الإتصالات الصينية TENAA بأن الهاتف Meizu 16S سيضم شاشة AMOLED بحجم 6.2 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 855، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB، فضلا عن كاميرا أمامية بدقة 20 ميغابكسل وخلفية مزدوجة بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأولى وبدقة 20 ميغابكسل للكاميرا الثانية.

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وعلاوة على ذلك، فقد تأكدنا كذلك اليوم أن الهاتف Meizu 16S سيضم مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، وبطارية بسعة 3540mAh تدعم الشحن السريع، وأنه سيأتي مسبقًا مع نظام Android 9 Pie. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن الهاتف Meizu 16S سيصل بثلاثة ألوان على الأقل تشمل الأسود والأبيض والأزرق المتدرج.