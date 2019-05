علبة الهاتف Galaxy S10 5G تأتي مع شاحن سريع جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - أصبح Galaxy S10 5G أول هاتف ذكي متوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G متوفر تجاريًا. فقد وصل هذا الهاتف بالأمس إلى كوريا الجنوبية ومن المقرر أن يصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية في 16 مايو. الآن، حصلنا على صور لعلبة الهاتف Galaxy S10 5G مما أتاح لنا فرصة التعرف على جميع الأشياء التي تأتي مع هذا الهاتف.

تكشف محتويات العلبة عن وجود شاحن جديد من نوع USB-C يمتاز بقوة 25W، وكابل يضم موصل USB Type-C في كلا الطرفين، فضلا عن سماعات AKG عادية ومحول يعمل على تحويل منفذ USB-C إلى USB-A. وبالنسبة للشاحن الجديد، فينبغي أن يوفر للمستخدمين المزيد من السرعة عندما يتعلق الأمر بشحن الهاتف Galaxy S10 5G، على الأقل مقارنة مع شاحن 15W الذي يأتي حاليًا مع معظم هواتف سامسونج، بما في ذلك طرازات Galaxy S10 الثلاثة الأخرى. وستكون هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها سامسونج بشحن شاحن يضم منفذ USB-C وكابل يضم موصل USB-C في كلا الطرفين.

وبغض النظر عن المحتويات، فهناك أيضا صورة تقوم بمقارنة الهاتف Galaxy S10 5G مع الهاتف +Galaxy S10، وكما هو متوقع، فالهاتف المتوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G يبدو أطول وأوسع أيضًا. يجب أن نسمع المزيد عن هذا الهاتف في المستقبل القريب نظرًا إلى أنه وصل بالفعل للمستهلكين في كوريا الجنوبية يوم أمس. في غضون ذلك، لا تردد في زيارة هذه المقالة المفصلة هنا لمعرفة المزيد حول المواصفات التقنية لهذا الجهاز.

3/3

The retail box comes with a 25W charger and a Type-C to Type-C data cable. The last image shows the size comparison of S10 5G with regular S10+ (the one on the left is S10 5G while the other is S10+)#Samsung #SamsungS10 #GalaxyS105G pic.twitter.com/Q9E6E6eYlZ