شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كعادة كل عام.. صورة مسربة لـ"آيفون 11" المنتظر من Apple والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض شركة Apple فى شهر سبتمبر من كل عام، منتجاتها الجديدة والسنوية وتحديثات الأجهزة الهاتفية وأجهزة الحاسب الآلى والإكسسوارات المتمثلة فى الساعات والسماعات ومال إلى ذلك.

وكعادتها كل عام قبل طرح الموديل الجديد من هاتفها بعدة أشهر، تسرب الشركة الكبيرة صورة من داخل ورشتها للجهاز المنتظر، لفرض حالة من الجدل ونوع من الدعاية غير المكلفة.



الصورة المسربة

وانتشرت الأيام الماضية صورة يقال إنها مسربة من داخل الشركة لجهاز "آيفون 11" المنتظر، والذى يظهر فى صورة الهيكل المسربة وجود مساحة فى الخلفية لثلاثة فتحات يرجح انها لثلاثة كاميرات سيتم تزويد الجهاز الجديد بها.

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وبحسب صحيفة ميرور البريطانية، فإن الصورة التى تم تسريبها من داخل الشركة لم تظهر سوى تقنية الكاميرات فقط، ولم تكشف الشركة، حتى الآن، عن الإمكانيات الجديدة التى ستضيفها للجهاز، وبالنسبة للشكل فإن الهيكل المسرب يبدو عليه متقاربا بشكل كبير مع التصميم القديم ولن يكون هناك تغير كبير فى الشكل.

كما ظهر فى خلفية الهيكل المسرب للجهاز الجديد ثقب كبير يرجح أنه سيكون لجهاز الشحن اللاسلكى الذى سيتم إضافته للتحديث الجديد.

ووفقا لتقرير سابق لصحيفة "وول ستريت" فإن الكاميرات الثلاثة ستكون فى النسخة الأغلى فقط من الجهاز من بين الأجهزة الثلاثة التى تطرحها آيفون كل عام.