شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: على خطى أبل.. جوجل تستعد لإطلاق ميزة 3D Touch لنظام أندرويد Q والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة أبل ميزة 3D Touch فى عام 2015 لهواتف Apple iPhone 6s وiPhone 6s Plus، التى تتيح لمستخدمى iOS الضغط (بدلاً من اللمس) على الشاشة لمشاهدة قائمة مختصرة بها المزيد من الخيارات الإضافية، لكن على ما يبدو أن جوجل قررت فى النهاية توفير ميزة مشابهة لمستخدميها فى النهاية.

ووفقا لما نشره موقع Phonearena الهندى، فقد طرحت جوجل ميزة فى أندرويد 8 أوريو، ميزة "الإيماءات" التى تتيح لمستخدمى أندرويد رؤية الاختصارات المتعلقة بتطبيقات معينة، وقد استمرت هذه الميزة على Android 9 Pie، فعلى سبيل المثال، عند الضغط بشدة على أيقونة YouTube فى أى من النظامين، سيرى المستخدم خيارات الاختصار التى يمكن أن تأخذه إلى ميزة البحث فى التطبيق، وقائمة اشتراكاتك على YouTube بشكل مباشر.

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وكشفت بعض التسريبات أن بنية Android Q التالية ستتيح للمستخدمين رؤية المعلومات نفسها، بشكل أسرع فقط، مع "ضغطة أعمق"، وقد تم العثور على الوثائق التى تتحدث عن هذه الميزة الجديدة التى تم وصفها بـMotionEvents، وهى عبارة تقول إن اللمس على الشاشات اللمسية يمكن تصنيفه على أنه "ضغط عميق" عندما يضغط المستخدم بشدة على الشاشة عمدا.

وعلى عكس 3D Touch الموجودة فى هواتف آيفون، لا يبدو أن أجهزة أندرويد ستكون قادرة على التمييز بين اللمسة الخفيفة والمتوسطة والقوية فى الوقت الراهن، لكن من الممكن أن تتحول جوجل إلى خوارزميات لتحديد ما إذا كان المستخدم يستخدم القوة الكافية لحساب اللمس "كضغط عميق"، أو قد تتطلب الميزة الجديدة أجهزة متخصصة، وفى كلتا الحالتين، يمكن أن نسمع المزيد عن هذا أثناء Google I / O.