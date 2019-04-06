تكنولوجيا: لينوفو تكشف عن هاتف K6 Enjoy الذي ينطلق بسعر يبدأ من 208 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت العملاق الصيني لينوفو عن أحدث إصداراتها من الهواتف المتوسطة K6 Enjoy الذي يأتي بشاشة 6.22 إنش مميزة بتصميم نتوء waterdrop، مع كاميرة ثلاثية وسعر يبدأ من 208 دولار.

ينضم هاتف K6 Enjoy للإصدارات المتوسطة التي تقدم لسوق الهاتف هذا العام، حيث يأتي بشاشة مميزة بحجم 6.22 إنش مميزة بجودة عرض HD بلس، مع أبعاد 19:9 وإطارات نحيفة إلى حد ما حيث تشغل الشاشة نسبة 88% من إطار الهاتف.

كما يضم K6 Enjoy رقاقة معالج Helio P22 ثماني الأنوية من MediaTek مميزة بدقة تصنيع 12 نانومتر، أيضاً يأتي بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، ونظام تشغيل Android Pie.

في مواصفات الكاميرة تقدم لينوفو هاتف K6 Enjoy مع كاميرة خلفية مميزة بمستشعر رئيسي 13 ميجا بيكسل مع فلاش LED، ومستشعر 5 ميجا بيكسل يدعم تصوير portrait، ومستشعر ثالث بدقة 8 ميجا بيكسل يضم عدسات telephoto، من جانب أخر تأتي الكاميرة الأمامية في النتوء العلوي بمستشعر 8 ميجا بيكسل يدعمها تقنية الذكاء الإصطناعي لتحديد المشهد.

وتقدم لينوفو هاتف K6 Enjoy بتصميم متدرج 3D، مع مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية، كما تأتي البطارية في الهاتف بقدرة 3300 mAh.

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مواصفات هاتف K6 Enjoy

شاشة IPS بحجم 6.22 إنش، بدقة عرض 1520 في 720 بيكسل، مع أبعاد 19:9 وزجاج منحني 2.5D

معالج Helio P22 من ميديا تيك ثماني الأنوية بسرعة 2GHz وبدقة تصنيع 12 نانومتر، مع كرت شاشة 650MHz IMG PowerVR GE8320

ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام وسعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت، كما يدعم بطاقة microSD حتى سعة 256 جيجا بايت.

فتحة تدعم اثنان من شريحة SIM بحجم نانو، أو شريحة واحدة مع بطاقة ذاكرة خارجية microSD.

نظام تشغيل Android Pie مع واجهة ZUI

مستشعر رئيسي 12 ميجا بيكسل مع فلاش LED وفتحة عدسات f/2.0، مستشعر 5 ميجا بيكسل لعمق التصوير، ومستشعر 8 ميجا بيكسل مع عدسات telephoto.

كاميرة أمامية مميزة بمستشعر 8 ميجا بيكسل

مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية للهاتف

قياسات الهاتف 156.4 في 75 في 7.99مم مع وزن 161 جرام.

يدعم الإتصال بشبكات Dual 4G VoLTE، وWiFi 802.11 ac، والبلوتوث 5، وGPS، مع منفذ USB C.

بطارية بقدرة 3300 mAh.

ومن المقرر أن ينطلق هاتف K6 Enjoy بألوان الأسود والأزرق بسعر يبدأ من 208 دولار، حيث يتوفر الآن في السوق الصيني، كما تخطط لينوفو لإطلاق هاتف Z6 Pro المميز لاحقاً هذا الشهر.

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