LG تكشف بدورها عن نتائجها المالية الأولية للربع الأول من هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - في وقت سابق من هذا اليوم، أعلنت شركة سامسونج عن إنخفاض في المبيعات والأرباح، والآن أصدرت الشركة الكورية الجنوبية الأخرى LG نتائجها المالية غير المنقحة أيضًا للربع الأول من هذا العام. النتائج تقل عن تلك التي حققتها الشركة في الربع الأول من العام 2018، ولكنها ليست بالفظيعة مثل سامسونج.

ذكر التقرير الرسمي أن الإيرادات الإجمالية للشركة في الربع الأول من العام 2019 بلغت 14.9 تريليون وون كوري، وهذا ما يمثل إنخفاضًا بنسبة 1.4 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وأوضح التقرير المالي كذلك أن الأرباح التشغيلية للشركة ستبلغ 899.6 مليار وون كوري، أي أقل بنسبة 18.8 في المئة من 1.1 تريليون وون كوري التي تم حصدها في الربع الأول من العام 2018.

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في شهر يناير الماضي، كشفت شركة LG عن تحقيقها لإيرادات سنوية قياسية، حتى مع قسم LG Mobile الذي ما زال يكافح. عموما، من المفترض أن تقوم شركة LG بالكشف عن نتائجها المالية المفصلة في نهاية هذا الشهر، وفي ذلك الحين فقط سنعرف ما إذا تحسن أداء قسم الهواتف الذكية في الشركة أو ما إذا كان لا يزال يعاني من الفوضى.