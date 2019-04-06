تسريب المواصفات الكاملة للهاتف Galaxy A90، وستشمل شاشة AMOLED بحجم 6.7 إنش

فاطمة أيت طالب - دبي - بالأمس، رأينا فيديو وبعض الصور التي تجسد لنا كيف سيبدو التصميم الجامح للهاتف Galaxy A90 القادم من شركة سامسونج. اليوم، نحن هنا مع المواصفات التقنية الرئيسية التي سيأتي بها هذا الهاتف على الأرجح.

ووفقا للمعلومات الواردة من الصين، فيبدو أن الهاتف Galaxy A90 والذي يمكن أن يُطلق عليه أيضًا إسم Galaxy A80 سيعمل بالمعالج Snapdragon 7150، والذي تردد بأنه سيصل لخلافة المعالجين Snapdragon 710 و Snapdragon 712. وعلاوة على ذلك، فقد تردد بأن الهاتف Galaxy A90 سيضم كذلك شاشة OLED بحجم 6.7 إنش وبدقة +FullHD مزودة بتقنية بث الصوت مما سيقضي على الحاجة إلى سماعة أذن وتحرير المزيد من المساحة للشاشة.

الهاتف Galaxy A90 سيأتي كذلك مع آلية منبثقة تضم ثلاث كاميرات بحيث تضم الكاميرا الأولى مستشعر بدقة 48 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.0، في حين تضم الكاميرا الثانية مستشعر بدقة 8 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.4، في حين تعمل الكاميرا الثالثة على إستشعار معلومات العمق نظرًا إلى أنها ستكون من نوع Time Of Flight. هذه الكاميرات ستكون قابلة للدوران ليكون بإمكان المستخدمين إستخدامها لإلتقاط صور السلفي وإجراء محادثات الفيديو.

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سيصل وزن الهاتف Galaxy A90 إلى 219 جرام وسيمتاز بأبعاد تبلغ 165.0 × 76.5 × 9.0 ملمتر، كما أنه سيتم تزويد هذا الهاتف ببطارية بسعة 3700mAh تدعم الشحن بسرعة 25 واط.

لاحظ أنه ليست هناك أي طريقة في الوقت الراهن لتأكيد صحة هذه المعلومات، لذا فهناك إحتمال أن تكون غير دقيقة. ومع ذلك، فمن المقرر أن نتأكد من كل شيء حول الهاتف Galaxy A90 عندما يتم الإعلان عنه بشكل رسمي في الحدث الذي ستعقده شركة سامسونج في اليوم 10 من شهر أبريل الجاري.