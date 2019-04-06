شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خلل بنظام iOS يسمح لأى شخص إرسال SMS من هاتفك الأيفون حتى لو مغلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث عن وجود خلل أمني في المساعد الرقمي لشركة أبل "Siri" يجعل أى شخص قادر على إرسال رسالة أو إجراء مكالمة هاتفية على جهاز مغلق لشخص آخر.

ووفقا لما ذكره موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن جميع المستخدمين يستفيدون من ميزة "Hey Siri" ، التي تنشط المساعد الرقمي بمجرد نطق هذه الكلمات، ثم قول الطلبات الخاصة بهم، وتقدم شركة أبل متحدث Siri على كل جهاز ايفون تم إصداره بعد ايفون 6S، والذي تم إطلاقه في سبتمبر 2015.

وعلى الرغم من أن هذه التكنولوجيا يمكن أن تكون مفيدة لأشياء مثل ضبط الإنذارات والتحقق من الطقس بصوتك، إلا أنه يمكن استخدامها أيضًا لأغراض أكثر خطورة.

ومن بين هذه الممارسات الخطرة، أنه يمكن للمستخدمين إخبار Siri بإرسال رسالة أو القيام بمكالمة هاتفية على هاتف أيفون مغلق، حتى عندما لا يكون الجهاز خاص بهم، على سبيل المثال، يمكن للمستخدمين إخبار Siri بالاتصال بالرقم الأخير الذي تم طلبه على الجهاز، وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لشخص قريب أن يقول "يا سيري أرسل هذا النص" وسيبدأ إنشاء رسالة.

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ويمكن القيام بكل ذلك فقط من خلال أن يكون الشخص له صوت مشابه لصاحب الجهاز حتى يتم تنفيذ الأمر بنجاح، وتلقيد الأصوات حاليا أصبح بسيط ومنتشر.

ويذكرنا هذا الخلل بوجود ثغرة مماثلة تم اكتشافها العام الماضي حيث كان Siri يقرأ إخطاراتك المخفية حتى عندما يكون جهازك مغلقًا، ومن غير الواضح ما إذا كانت أبل قد حلت الخطأ في نظام التشغيل iOS 12، حيث تم اكتشاف الخطأ في نظام التشغيل iOS 11.

بالنسبة للمستخدمين الذين يريدون أن تظل رسائلهم خاصة، يمكنهم اتخاذ احتياطات إضافية في إعدادات أجهزتهم، فيمكن للمستخدمين تعطيل Siri كلما تم قفل هواتفهم من خلال الانتقال إلى الإعدادات، واختيار Siri & Search ، ثم تعطيل "السماح لـ Siri عند الإغلاق".

كما يمكن تعطيل "Hey Siri" تماما بالانتقال إلى "الإعدادات"، واختيار "Siri & Search" وإيقاف تشغيل "Listen for Hey Siri".