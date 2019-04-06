تعرفوا على القائمة الجديدة لـ Snap Originals من Snapchat

كاليفورنيا - الخليج 365 :

كشفت شركة Snap Inc (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز SNAP)، مساء أمس عن قائمة جديدة من منصتها Snap Originals، وهي منصة توفر باقة من العروض على الهاتف المحمول حصرياً لمستخدمي تطبيق Snapchat. وستكون هذه الباقة الجديدة متاحة عالمياً عبر ميزة "اكتشف" (Discover) الخاصة بتطبيق Snapchat؛ وهي إحدى المنصات الرائدة لإنتاج فيديوهات مخصصة للهواتف المحمولة.

وستنطلق قائمة Snap Originals الجديدة في شهر مايو 2019، حيث ستشمل باقة من العروض الدرامية والكوميدية والوثائقية، وبرامج النقد الاجتماعي المرتجلة، وغيرها. وتتعاونSnap مع نخبة من أفضل المبدعين في مجال الإنتاج للارتقاء بمفهوم رواية القصص عبر الهواتف المحمولة، مثل Bunim/Murray Productions، وDakota Pictures، وNew Form، و Bazelevs، فضلاً عن مجموعة من أشهر الكتّاب والمنتجين السينمائيين والتلفزيونيين.

وتتضمن القائمة الجديدة:

-Two Sides من إنتاج شركة (New Form): ويروي قصة انفصال زوجين شابين، ضمن حبكة إبداعية تعالج الموضوع من وجهة نظر الطرفين في الوقت عينه. وسينطلق عرضه في مايو 2019.

من إنتاج شركة (New Form): ويروي قصة انفصال زوجين شابين، ضمن حبكة إبداعية تعالج الموضوع من وجهة نظر الطرفين في الوقت عينه. وسينطلق عرضه في مايو 2019. Commanders- من إنتاج شركة (Dakota Pictures): في هذا المسلسل الكوميدي، يكتشف مراهقان منبوذان رمزاً غامضاً في حاسوب قديم يمكنه التأثير على الحياة الواقعية. وعندما يقرران استخدام هذه القوة لتغيير البنية الاجتماعية المتعارف عليها، ستنقلب الأحداث في مدرستهم رأساً على عقب. وينطلق عرضه في يونيو 2019.

من إنتاج شركة (Dakota Pictures): في هذا المسلسل الكوميدي، يكتشف مراهقان منبوذان رمزاً غامضاً في حاسوب قديم يمكنه التأثير على الحياة الواقعية. وعندما يقرران استخدام هذه القوة لتغيير البنية الاجتماعية المتعارف عليها، ستنقلب الأحداث في مدرستهم رأساً على عقب. وينطلق عرضه في يونيو 2019. Untitled BuzzFeed Daily Show- من إنتاج شركة (BuzzFeed): وهو برنامج يومي يتم عرضه في فترة بعد الظهيرة ويستعرض أحدث لقطات المشاهير، والمشاهد المسلية، وأكثر اللحظات تداولاً على شبكة الإنترنت. وينطلق عرضه في ربيع 2019.

من إنتاج شركة (BuzzFeed): وهو برنامج يومي يتم عرضه في فترة بعد الظهيرة ويستعرض أحدث لقطات المشاهير، والمشاهد المسلية، وأكثر اللحظات تداولاً على شبكة الإنترنت. وينطلق عرضه في ربيع 2019. Sneakerheads - من إنتاج شركتي ( Indigo Developmentو Entertainment Arts and EMJAG Productions): وهي سلسلة كوميدية تصور مغامرات ثلاثة طلاب جامعيين مستجدين يستكشفون عالم هواة جمع الأحذية الرياضية الغامض والمثير في مدينة لوس أنجلوس. وينطلق عرضه في يونيو 2019.

من إنتاج شركتي ( Indigo Developmentو Entertainment Arts and EMJAG Productions): وهي سلسلة كوميدية تصور مغامرات ثلاثة طلاب جامعيين مستجدين يستكشفون عالم هواة جمع الأحذية الرياضية الغامض والمثير في مدينة لوس أنجلوس. وينطلق عرضه في يونيو 2019. While Black - من إنتاج شركتي (Indigo Development and Entertainment Arts وMain Event Media): وهو برنامج حواري مرتجل يعالج فيه الكاتب والمنتج والمغني إم كيه أسانتي القضايا الاجتماعية المتعلقة بالعنصرية عبر نقاشات صريحة. وينطلق عرضه في صيف 2019.

من إنتاج شركتي (Indigo Development and Entertainment Arts وMain Event Media): وهو برنامج حواري مرتجل يعالج فيه الكاتب والمنتج والمغني إم كيه أسانتي القضايا الاجتماعية المتعلقة بالعنصرية عبر نقاشات صريحة. وينطلق عرضه في صيف 2019. Can’t Talk Now- إنتاج شركة (New Form): مسلسل للمراهقين تجري أحداثه عبر الهواتف المحمولة لمجموعة من طالبات الثانوية، لتتوالى الأحداث الدرامية المثيرة عبر مجموعات المحادثة، واتصالات الفيديو، وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي. ينطلق عرضه في صيف 2019.

إنتاج شركة (New Form): مسلسل للمراهقين تجري أحداثه عبر الهواتف المحمولة لمجموعة من طالبات الثانوية، لتتوالى الأحداث الدرامية المثيرة عبر مجموعات المحادثة، واتصالات الفيديو، وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي. ينطلق عرضه في صيف 2019. Compton Dreams - من إنتاج شركة (October Films): يستعرض هذا الوثائقي أفضل وأسوأ اللحظات في مسيرة ثلاثة فنانين صاعدين في مدينة كومبتون أثناء سعيهم لارتقاء سلم الشهرة في عالم الهيب هوب. ينطلق العرض في صيف 2019.

من إنتاج شركة (October Films): يستعرض هذا الوثائقي أفضل وأسوأ اللحظات في مسيرة ثلاثة فنانين صاعدين في مدينة كومبتون أثناء سعيهم لارتقاء سلم الشهرة في عالم الهيب هوب. ينطلق العرض في صيف 2019. Denton’s Death Date - من إنتاج شركة (Insurrection Media): تدور أحداث هذه السلسلة الكوميدية في عالم يعرف فيه الجميع موعد وفاتهم بالضبط، وتركز القصة على حياة دنتون ليتل، وهو طالب في المدرسة الثانوية لم يتبقّى على موعد وفاته سوى أسبوع واحد. فيقرر دنتون أن يعيش آخر أيامه كما يحلو له عندما تتكشّف سلسلة من الأحداث الغريبة التي قد تكون مفتاح تغيير مصيره. تستند القصة إلى رواية للكاتب لانس روبين. وينطلق العرض في سبتمبر 2019.

من إنتاج شركة (Insurrection Media): تدور أحداث هذه السلسلة الكوميدية في عالم يعرف فيه الجميع موعد وفاتهم بالضبط، وتركز القصة على حياة دنتون ليتل، وهو طالب في المدرسة الثانوية لم يتبقّى على موعد وفاته سوى أسبوع واحد. فيقرر دنتون أن يعيش آخر أيامه كما يحلو له عندما تتكشّف سلسلة من الأحداث الغريبة التي قد تكون مفتاح تغيير مصيره. تستند القصة إلى رواية للكاتب لانس روبين. وينطلق العرض في سبتمبر 2019. Stranded with Sam and Colby- من إنتاج (Bunim/Murray Productions): يقوم اثنان من الشخصيات المؤثرة بالتصوير في مكان مسكون بالأشباح، وسرعان ما يتخذ هذا الوثائقي المسلي مجرىً مخيفاً. يبدأ العرض في خريف 2019.

· Dead of Night­- إنتاج مشترك بين شركتي ( BazelevsوHooked): تروي هذه السلسلة قصة مراهقة تحاول الهروب من مدينة موضوعة تحت الحجْر الصحّي بسبب انتشار الزومبي فيها، مستعينةً بهاتفها المحمول فقط. تم تصوير هذه السلسة في استديوهات "سكرين لايف" ScreenLife بأسلوب مخصص للعرض على شاشات الهواتف المحمولة. وتستند الأحداث إلى قصة من Hooked، والعمل إنتاج مشترك بين Bazelevs و Hooked . وينطلق عرضه في أكتوبر 2019.

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علاوةً على ذلك، أعلنت Snap اليوم أنها ستقوم بتجديد مسلسلات Snap Originals التالية: Endless Summer من إنتاج شركة Bunim/Murray Productions، و Deep Creek إنتاج شركة Woodman Park Productions؛ إحدى شركات All3Media America، و The Dead Girls Detective AgencyإنتاجIndigo Development and Entertainment Arts و Insurrection وKeshet.

وأطلقت Snap ميزة Discover في يناير 2015، وهي منصة توفر لمستخدمي تطبيق Snapchat محتوىً متميزاً من منظور تحريري. واستناداً إلى الإبداع الذي يتمتع به مبتكرو محتواها والمزايا الفريدة التي توفرها كاميرا Snapchat، كانت Discover سباقة في ابتكار ميزة القصص Story ومحتوى الفيديو العمودي، والتي تستخدمها الآن العديد من المنصات أخرى. وتقدم Discover اليوم مجلات الهاتف المحمول (تسمى أيضاً قصص الناشرين)، بالإضافة إلى عروض من مئات الشركاء المبدعين حول العالم.

وكشفت شركة Snap عن القائمة الأولى من مسلسلات منصة Snap Originals في شهر أكتوبر عام 2018. وقد شاهد الموسم الأول من مسلسلEndless Summer أكثر من 28 مليون مستخدماً، كما نجح مسلسل The Dead Girls Detective Agency باستقطاب أكثر من 40% من المستخدمين الذين شاهدوا الحلقة الأولى منه لمتابعة موسمه الأول كاملاً.