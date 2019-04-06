تكنولوجيا: تطبيق POCO Launcher يجلب الثيم المظلم مع بعض التغييرات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حصل تطبيق POCO Launcher على العديد من التحديثات خلال الآونة الأخيرة والتي جلبت إليه ميزات جديدة ومتنوعة. وخلال هذا الأسبوع، حصل التطبيق على تحديث 2.6.5.7، والذي أضاف إمكانية ضبط الشاشة على الوضع الداكن مع الخلفية الشفافة. فإذا تم ضبط الشفافية على 0٪ بعد تحديد الوضع الداكن، فستتحول الخلفية إلى اللون الأسود النقي، وهذا من شأنه أن يوفر من عمر البطارية مع الهواتف المزودة بشاشات AMOLED.

وعلاوةً على ذلك، يضيف هذا التحديث الأخير ميزات جديدة تم اختبارها في الإصدارات التجريبية، بما في ذلك خيار لإضافة تطبيقات مخصصة إلى اختصارات التطبيقات، وإمكانية قفل الهاتف عند النقر مرتين، بالإضافة إلى إصلاح بعض الأخطاء.

جدير بالذكر أن تطبيق POCO Launcher لا يقتصر فقط على POCO F1، فهو متاح لجميع هواتف أندرويد الذكية.

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إليكم جميع الميزات الجديدة المتوفرة مع تحديث v2.6.5.7 من POCO Launcher:

الوضع الداكن.

إمكانية إضافة تطبيقات مخصصة إلى اختصارات التطبيقات.

النقر المزدوج لقفل الهاتف.

إعادة تصميم الأيقونات لتبدو أكثر وضوحًا.

إصلاح الثغرات.

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