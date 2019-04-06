الكشف عن تفاصيل إضافية حول الهاتف Oppo Reno، بما في ذلك السعر

فاطمة أيت طالب - دبي - يوم آخر يعني ظهور شائعات أخرى عن الهاتف Oppo Reno القادم من شركة Oppo. وتكشف أحدث الشائعات التي وردتنا اليوم عن المزيد من التفاصيل حول المواصفات التقنية الرئيسية للهاتف الرائد المقبل لشركة Oppo، بما في ذلك السعر.

كشف المسرب المدعو Ishan Agarwal أن النسخة المزودة بالمعالج Snapdragon 855 من الهاتف Oppo Reno ستزن حوالي 215 جرام وستضم ذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 256GB. ووفقا للمعلومات التي حصل عليها Ishan Agarwal، فيبدو أن هذه النسخة بالذات من الهاتف Oppo Reno والتي ستضم أيضا الكاميرا المقربة التي توفر التقريب البالغ 10 أضعاف، ستصل إلى السوق تحت إسم Oppo Reno 10X Zoom.

من ناحية أخرى، كشف مصدر آخر من فيتنام أن النسخة المزودة بالمعالج Snapdragon 855 من الهاتف Oppo Reno القادم من شركة Oppo ستكلف مبلغًا يتراوح بين 1.4 مليون دولار فيتنامي و 1.5 مليون دولار فيتنامي، أي ما بين 600 دولار أمريكي و 645 دولار أمريكي حسب مقدار الذاكرة المختارة.

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على أي حال، ستقوم شركة Oppo بالكشف عن عدة نسخ من الهاتف Oppo Reno في اليوم العاشر من شهر أبريل الجاري. وعلى الأقل، ستكون هناك نسخة مزودة بالمعالج Snapdragon 710، ونسخة أخرى مزودة بالمعالج Snapdragon 855 مع العلم بأن النسخة الأولى ستضم كاميرتين فقط في الخلف كما هو موضح في الصورة أعلاه، في حين ستضم النسخة الثانية ثلاث كاميرات في الخلف ومن بينها الكاميرا المقربة التي توفر التقريب البالغ 10 أضعاف.

المصدر (

I have some exclusive info about OPPO 'Reno 10X Zoom' (Yes, that's probably the off. name) for you all.

-> 162.0x77.2x9.3mm, 215g,

-> ColorOS 6.0

-> SD 855

-> 8GB+256GB

-> OLED Display

-> Screen Ratio: 93.1%

Camera Specs Leak coming later! :)

PS: Img not mine.#OPPOReno#OPPO pic.twitter.com/d0VMTo7Z5d — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) April 3, 2019