إنستاجرام ” تسرق ” مؤشر أحد المستخدمين وتعطيه للعائلة الملكية البريطانية

فاطمة أيت طالب - دبي - تمامًا مثل أسماء النطاقات، يمكن أن يساعد مؤشر إنستاجرام الجيد والسهل في جعل علامتك التجارية أكثر تميزًا. عادة ما يتم منح تلك المؤشرات للمستخدمين الأوائل الذين يحصلون عليها، ولكن يبدو أن إنستاجرام قررت الإستفادة من مكانتها من خلال ” سرقة ” مؤشر أحد مستخدميها ومنحه للعائلة الملكية البريطانية.

ووفقا لتقرير صدر من وكالة الأنباء BBC، فقد قام رجل يدعى Kevin Keiley بتسجيل وإستخدام المؤشر @sussexroyal على مدار السنوات الثلاثة الماضية. هذا الإسم مستوحى من نادي كرة القدم البريطاني Reading FC الذي يُعرف أيضًا بالنادي الملكي، وكذلك حقيقة أن Kevin Keiley يعيش في منطقة West Sussex، ومن هنا جاءت التسمية.

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ومع ذلك، إكتشف Kevin Keiley في يوم من الأيام أن إنستاجرام أخذت المؤشر الخاص به وتم إعطاؤه إلى دوق ودوقة ساسكس. ووفقا لشركة إنستاجرام التي أكدت الموقف منذ ذلك الحين، فقد قالت أنه نظرًا إلى أن حساب Kevin Keiley كان غير نشط، فإن سياستها تتيح لها إجراء تغييرات على الحساب إذا كان غير نشط لفترة معينة من الوقت.

لا يبدو أن Kevin Keiley مستاء للغاية من ذلك، ولكن الشيء الذي أزعجه هو حقيقة أنه لم يتم التواصل معه من قبل أي شخص عما إذا كان يمكن إجراء هذا التغيير. وعلاوة على ذلك، فهو أوضح أنه لا يخطط لإستخدام إنستاجرام حتى يتمكن من الدردشة مع شخص ما من الشركة حول هذا الموضوع.