أمازون تعمل على سماعات لاسلكية منافسة لـ AirPods تضم المساعد الرقمي Alexa

فاطمة أيت طالب - دبي - على الرغم من السخرية التي تعرضها لها بسبب تصميمها وسعرها وميزاتها، فقد نجحت سماعات AirPods في تحقيق مبيعات تقدر بعشرات الملايين. في الواقع، كانت سماعات AirPods من شركة آبل ناجحة لدرجة قررت فيها شركات مثل جوجل وسامسونج إطلاق سماعات Google Pixel Buds و Galaxy Buds على التوالي. الآن، وفقا لتقرير جديد صدر اليوم من وكالة الأنباء Bloomberg، فيبدو أن شركة أمازون تريد أن تحصل على شريحة من كعكة سماعات الأذن اللاسلكية.

يشير هذا التقرير إلى أن شركة أمازون تعمل على ” الأجهزة الصوتية الخاصة بها “، وأن أحدث جهاز ينضاف إلى قائمة الأجهزة الصوتية التي تعمل عليها الشركة عبارة عن سماعات لاسلكية للأذن تشبه سماعات AirPods. وكما هو متوقع، فإن سماعات الأذن اللاسلكية التابعة لشركة أمازون ستمتاز بالتكامل مع المساعد الرقمي Alexa، مما يعني أن جميع مهارات Alexa التي أعتدت الوصول إليها على أجهزتك الحالية ستكون متاحة من خلال سماعات الأذن نفسها.

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نعتقد أن هذا سيعطي لشركة أمازون ميزة على المنتجات الأخرى مثل Galaxy Buds. هذا بسبب الطريقة التي شق بها المساعد الرقمي Alexa طريقه إلى العديد من المنازل حول العالم، فهو يقترن بعدد لا يحصى من المنتجات الذكية ويتحكم فيها. هذا يعني أنه بدلاً من الحصول جهاز مثل Amazon Echo، يمكن للمستخدمين التجول في منازلهم بإستخدام سماعات الأذن اللاسلكية والتحكم في الأقفال الذكية والأضواء والمزيد.

ليست هناك في الوقت الراهن أي معلومات حول موعد إطلاق هذه السماعات اللاسلكية الجديدة من شركة أمازون وكم ستكلف، ولكن كما أوضح موقع Bloomberg، فعادة ما تقوم شركة أمازون بإطلاق منتجاتها بأسعار أرخص من المنافسين. وبالتالي، نظرًا إلى أن سماعات Apple AirPods تكلف حاليًا إبتداء من 159$، فهناك إحتمال أن تكلف سماعات أمازون سعرًا أقل من هذا.