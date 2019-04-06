آبل تعيد اختراع MagSafe لأجهزة آيفون وآيباد وماك

قد تقدم شركة آبل إصدارًا جديدًا ومحسنًا من MagSafe، أحد أفضل موصلات الطاقة التي ابتكرتها الشركة على الإطلاق، وذلك وفقًا لطلب براءة اختراع جديد نشره مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي USPTO.

ويتعلق الطلب بنظام شحن ذكي لجهاز إلكتروني محمول، وكانت آبل قد قدمت طلب براءة الاختراع في شهر سبتمبر من عام 2017.

وتصف آبل من خلال الطلب كيف يمكن لأسلاك الطاقة أن تلحق الضرر بأجهزة الحاسب المحمولة، والأجهزة اللوحية، والهواتف الذكية في حال كانت متصلة بالجهاز أثناء تعرضه للاهتزازات، مثل سقوط الجهاز.

ويقر تطبيق براءة الاختراع من آبل كيف تم اختراع الموصلات المغناطيسية لحل مشكلة انقطاع الكابلات غير الآمنة، بمعنى آخر، الحل المسمى MagSafe، لكنه يعترف بجوانبه السلبية.

وتوضح الشركة أن الموصلات المغناطيسية مثل: MagSafe لا تزال تعاني من احتمال تعرضها لضرر عند تجربة حدوث اهتزازات؛ لأن الموصلات المغناطيسية تحافظ على قوة جذب طوال فترة حدوث الاهتزاز بأكملها.

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وتقول آبل أيضًا إن الحلول مثل: MagSafe كانت غير فعالة، إذ يمتلك الحل مؤشرًا ضوئيًا، والذي يتحول إلى اللون البرتقالي إذا كان الحاسب متصلاً ويشحن، أو اللون أخضر إذا كان الحاسب مشحونًا بالكامل.

ويوضح طلب براءة الاختراع أن هذا المؤشر المرئي يعمل باستمرار، مما يهدر الطاقة، ويقلل من الكفاءة التي يستقبل بها الجهاز الإلكتروني المحمول الطاقة.

ولا تعتقد آبل أن حل MagSafe القديم آمن بما فيه الكفاية، أو أنه فعال بدرجة كافية، لذلك فإنها تحاول إعادة اختراع هذا الحل بصورة جديدة.

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وتصف الشركة نظام الشحن الذكي بأنه يشتمل على موصل ممغنط، ومكون شحن يمكن تهيئته لجذب الموصل، وصده ديناميكيًا من وإلى الجهاز الإلكتروني المحمول.

وكانت الموصلات المغناطيسية القديمة مثل: MagSafe قد تعرضت للتلف بالنظر إلى أنها سوف تظل منجذبة طوال الفترة الكاملة لحدوث الاهتزاز.

ويشتمل نظام الشحن الذكي هذا على أجهزة استشعار يمكنها اكتشاف حدوث انفصال، لذلك عندما يكون كل شيء آمناً، يمكن للسلك جذب نفسه مغنطيسيًا إلى الجهاز، لكنه يمكن أن يصد نفسه عندما يستشعر حدوث اهتزاز.

وتقول آبل إن هذا التحسن يمكن أن يقلل إلى حد كبير من الضرر الذي يلحق بالموصل أو مكون الشحن أثناء حدوث الاهتزاز.

وتعتقد الشركة المصنعة لهواتف آيفون أنها وجدت حلاً أكثر كفاءة للمؤشر المرئي لحل MagSafe، إذ بدلاً من تضمين ضوء على السلك يتغير لونه بتغير الحالة، فإن الموصل الجديد سوف يوفر رد فعل اهتزازي لفترة وجيزة عند توصيل الجهاز بالطريقة الصحيحة.

ويبدو أن آبل تريد أن يعمل هذا الإصدار الجديد من MagSafe مع كل شيء، وذلك بعد أن كان الإصدار القديم مقصورًا على أجهزة حاسب ماك المحمولة فقط.

ويوضح الطلب أن نظام الشحن الذكي هذا سوف يكون قادرًا على العمل مع الهاتف الذكي، والأجهزة القابلة للارتداء، والساعات الذكية، والحواسيب اللوحية، والحواسيب الشخصية، وما شابه ذلك.

تجدر الإشارة إلى أن آخر جهاز حاسب صنعته آبل مع MagSafe كان جهاز MacBook Air لعام 2017، وقد يكون من المنطقي إعادة تقديم طريقة أكثر ذكاء وأمانًا لشحن الأجهزة.