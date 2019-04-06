انت الان تتابع تفاصيل خبر خلل في "iOS" يتيح لأي شخص إرسال رسالة من هاتفك المغلق والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 6 أبريل 2019 11:56 صباحاً - عثر على ثغرة أمنية في المساعد الرقمي لشركة "آبل"، "سيري"، يجعل المستخدم قادرًا على إرسال رسالة أو إجراء مكالمة هاتفية على جهاز مقفل لشخص آخر، وفقاً لما نشره موقع "كوارتز" اليوم السبت.

أتاحت "آبل" لمستخدميها ممن يملكون جهاز "آيفون إس 6" فما فوق، بدأ الحديث مع "سيري" عبر التلفظ بكلمة "هاي سيري" وهي بدء تنشيط المساعد الرقمي، ثم بعد ذلك سؤالها عن الشئ المقصود.

على الرغم من أن هذه التكنولوجيا يمكن أن تكون مفيدة لأشياء مثل ضبط الإنذارات والتحقق من الطقس بصوتك، إلا أنه يمكن استغلالها أيضًا لأغراض أكثر خطورة.

وجد "كوارتز" أنه يمكن للمستخدمين إخبار سيري بإرسال رسالة أو مكالمة هاتفية من جهاز "آيفون" مغلق، حتى وأن كان الجهاز ليس عائداً لك.

على سبيل المثال، يمكن للمستخدمين إخبار "سيري" بالاتصال بالرقم الأخير الذي تم طلبه على الجهاز، وكذلك يمكن لشخص قريب أن يقول "يا سيري أرسلي لأمي رسالة" وسيبدأ بإنشاء رسالة.

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ولكن الأمر ليس بهذه السهولة، فينبغي للمستخدم أن يملك في أن الشخص صوتاً مشابه لصوت صاحب الجهاز من أجل تنفيذ الأمر بنجاح، كما أشار "كوارتز".

يذكرنا الخلل بوجود ثغرة مماثلة تم اكتشافها العام الماضي حيث كان سيري يقرأ إخطاراتك المخفية حتى عندما يكون جهازك مغلقًا.

هذا يعني أنه إذا طلب أي شخص من "سيري" قراءة إشعارات المستخدم، فسوف يقرأها بصوت عالٍ، كتلك المرّ سلة من تطبيق "ماسنجر".

من غير الواضح ما إذا كانت "آبل" قد حلت الخطأ في نظام التشغيل، ويمكن للأشخاص التغلب على هذه المشكلة قبل إغلاق هواتفهم بالذهاب إلى الإعدادات ومن ثم تعطيل "سيري سيرتش".