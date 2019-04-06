تكنولوجيا: باناسونيك تطلق كاميرة G95 بدون مرآة داخلية وسعر 1200 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أحدث إصدار من كاميرات باناسونيك المميزة بتصميم بدون مرآة داخلية مع عدسات Micro Four Thirds، والتي تنطلق إلى الأسواق بسعر 1200 دولار.

كشفت شركة باناسونيك عن أحدث إصدار لها من الكاميرات المميزة بتصميم بدون مرآة دخلية G95 والتي تتبع الإصدار السابق G85 وتأتي في مستوى الكاميرات المتوسطة.

وتضم كاميرة G95 مستشعر CMOS بدقة 20.3 ميجا بيكسل، كما تتميز بمحاور 5-axis مدمجة لتثبيت الصورة، وفي تقنية التركيز التلقائي للصورة تأتي كاميرة G95 بتقنية DFD والتي تعمل على ضبط التركيز التلقائي في الصورة وفقاً للتباين.

كما تؤكد باناسونيك على أن كاميرة G95 تأتي بآداء سريع في التركيز في الصور الثابتة 0.07 من الثانية، مع تقنية للكشف عن الوجوه والأعين في المشهد.

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أيضاً تقدم باناسونيك كاميرة G95 بميزة تسجيل فيديو بدقة 4K عند 30 إطار لكل ثانية، أو بدقة 1080 بيكسل عند 120 إطار لكل ثانية، كما تضم الكاميرة موصل HDMI لدعم إخراج 8 بت 4:2:2 للشاشات الخارجية، هذا إلى جانب سماعة مخصصة ومدخل لميكروفون.

كما تضيف باناسونيك لهذا الإصدار الجديد الملف التعريفي V-LogL الذي يدعم الكاميرة بعدد 12 نقطة توقف في النطاق الديناميكي لدعم إختيارات أكثر في التدرج اللوني.

تصميم G95 الخارجي مميز من سبائك المغنيسيوم المقاوم للماء والغبار، كما تضم الكاميرة عدسة viewfinde بتقنية OLED في الجهة الخلفية تدعم 2360K dot، مع شاشة LCD بحجم 3.0 إنش تدعم دقة 1240K dot، أيضاً تقدم باناسونيك وحدة بطارية منفصلة لدعم الكاميرة باثنان من البطاريات في آن واحد.

الكاميرة تدعم الإتصال عن طريق البلوتوث أو Wi-Fi، ومن المقرر أن تتوفر للبيع في شهر مايو المقبل، على أن تأتي بسعر 1200 دولار تقريباً.

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