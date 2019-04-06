كوالكوم وسامسونج لن تبيع مودمات 5G لشركة آبل، وهذا يجعل آبل تسابق الزمن

فاطمة أيت طالب - دبي - سمعنا منذ فترة بأن أول iPhone متوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G لن يصل حتى العام 2020 على أقل تقدير، وقد تم تدعيم تلك النظرية مؤخرًا من قبل المحلل Timothy Arcuri في مؤسسة UBS مع تقديم العديد من الحجج. والآن، نحن هنا مع تقرير جديد من صحيفة Electronic Times التايوانية يشير إلى نفس الأمر كذلك.

وبالنظر إلى الحرب القضائية العالمية الجارية حاليًا بين آبل وكوالكوم، فمن غير المرجح أن تقوم شركة كوالكوم بتزويد شركة آبل بمودمات 5G الخاصة بها. وبالنسبة لشركة سامسونج، فقد أوضح هذا التقرير أنها لن تقوم بتوريد المودم Exynos 5100 5G الخاص بها لشركة آبل بسبب الطاقة الإنتاجية المحدودة حاليًا. وحتى لو إستطاعت سامسونج زيادة الطاقة الإنتاجية، فسوف تدخل شركة آبل في مفاوضات عسيرة مع الشركة الكورية الجنوبية فيما يخص الأسعار، وخصوصا إذا علمنا أن شركة آبل تحب الضغط على موردي المكونات للحصول على هوامش أفضل.

حاليًا، تقوم شركة آبل بإستيراد المودمات التي تستخدمها في هواتفها الذكية من شركة Intel، ولكن هذه الأخيرة لا تمتلك بعد مودم يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، فالمودم Intel XMM 8160 الأحدث من الشركة لن يكون جاهزًا حتى العام 2020، وهذا ما يعني بأنه ليست هناك أي طريقة لإستخدام هذا المودم في هواتف iPhone الجديدة القادمة في النصف الثاني من هذا العام.

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وبطبيعة الحال، هناك المودم Balong 5000 5G من شركة Huawei. ومع ذلك، فهذه الأخيرة لا تقوم ببيع المودمات والمعالجات الخاصة بها للشركات الأخرى. شركة UniSOC والتي قد يتذكرها البعض منكم بإسم Spreadtrum تعمل أيضًا على مودم يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، ولكن لا يزال من غير الواضح متى سيكون المودم الخاص بهذه الشركة جاهزًا.

قد يترك ذلك الباب مفتوحًا لشركة MediaTek، والتي كانت تتصارع لجلب المودم MediaTek Helio M70 إلى هواتف iPhone، لدرجة أنها قامت بتسريع جدول الشحن بنحو ستة أشهر. ومع ذلك، لا تزال الأمور غير واضحة، وهذا ما يعني بأنه سيتعين علينا الإنتظار لفترة أطول قبل أن نتأكد من كل شيء، ولكن جميع الأدلة الحالية تشير إلى أن هواتف iPhone الجديدة القادمة في النصف الثاني من هذا العام ستفتقر لدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وقد ينطبق ذلك أيضًا على هواتف iPhone القادمة في العام المقبل إذا لم تجد شركة آبل حلاً مناسبًا.