فاطمة أيت طالب - دبي - حققت شركة سامسونج نجاحًا كبيرًا خلال العامين الماضيين، ولكن حان الوقت الآن للعودة إلى الواقع. أدى إنخفاض الطلب على رقاقات الذاكرة وإنخفاض مبيعات هواتف Galaxy إلى تراجع النتائج المالية للشركة الكورية الجنوبية في الربع الأول من هذا العام. وقد أعلنت شركة سامسونج اليوم عن نتائجها المالية غير المنقحة للربع الأول من هذا العام، وهي النتائج التي كشفت لنا عن إنخفاض عائدات الشركة بنسبة 14 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 52 تريليون وون كوري، في حين إنخفضت أرباح الشركة بنسبة 60 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 6.2 تريليون وون كوري.
قبل عشرة أيام، كشف أحد المطلعين على خطط شركة سامسونج أن هذه الأخيرة قامت بإرسال مذكرة للمستثمرين لإخبارهم بأنه على عكس التقديرات السابقة التي ذكرت بأن أرباح الشركة ستبلغ 8 تريليون وون كوري، فمن المحتمل أن تبلغ أرباح الشركة أقل من 7 تريليون وون كوري.
الأقسام المسؤولة عن رقاقات الذاكرة والشاشات في شركة سامسونج هي التي تقف وراء 75 في المئة من إجمالي إيرادات الشركة. وعلى الرغم من أن الشركة كانت رائدة في السوق منذ إثني عشر شهرًا، فقد تمكن المنافسون من الصين من توفير أسعار أفضل لشاشات LCD LTPS، مما دفع الشركات المصنعة للتخلي عن OLED. عموما، ستقوم شركة سامسونج بالكشف عن تقريرها المالي النهائي للربع الأول من هذا العام في الأسبوع الأخير من هذا الشهر.
كانت هذه تفاصيل خبر النتائج المالية الأولية لشركة سامسونج للربع الأول من هذا العام تُظهر إنخفاضًا في العائدات والأرباح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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