تطبيق Snapchat يحصل على ميزات جديدة، ومن بينها Snap Games و Snap Originals

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Snapchat للتو بعقد مؤتمر Snap Partner Summit وأعلنت عن مجموعة مذهلة من الميزات الجديدة التي ستأتي إلى المنصة الخاصة بها.

لنبدأ أولاً مع Snap Games. وكما يوحي إسمها، فإن Snap Games عبارة عن ألعاب محمولة يمكنك لعبها داخل تطبيق Snapchat. هذه عبارة عن ألعاب متعددة اللاعبين يمكنك لعبها مع أصدقائك ويمكنك إجراء المحادثات النصية والصوتية أثناء اللعب. وسيتم إطلاق هذه الميزة مع ستة ألعاب تشمل Bitmoji Party و Tiny Royale و Snake Squad و C.A.T.S. Drift Race إضافة إلى Zombie Rescue Squad و Alphabet Hustle.

الميزة الجديدة الأخرى هي Snap Originals. وكما يوحي إسمها، فهي تشمل المحتوى الأصلي الذي قامت شركة Snap Inc بإنتاجه من أجل منصة Snapchat. جميع العروض ستعمل في وضع الشاشة الكاملة العمودية، تمامًا مثل القصص Stories. وتشمل هذه العروض الأصلية الأفلام الوثائقية والكوميدية والدراما، وما إلى ذلك. أعلنت Snapchat عن عشرة عروض جديدة، وستصل المزيد من العروض في وقت لاحق.

بالإضافة إلى كل ذلك، قامت Snap Inc كذلك بإجراء بعض التحسينات على العدسات Lenses. وكما تعلمون على الأرجح، فالعدسات هو الإسم الذي تطلقه شركة Snap Inc على تأثيرات الواقع المعزز المتوفرة على تطبيق Snapchat. الآن، قررت شركة Snap Inc أخذ هذه التأثيرات إلى المستوى التالي. يمكنك الآن إجراء مسح للأشياء والبحث عنها في أمازون، والبحث عن الأغاني في Shazam، وحل المشاكل الرياضية على Photomath، فضلا عن معرفة المزيد حول المعالم الرئيسية. تتيح لك ميزة Lens Studio الجديدة إنشاء العدسات ومشاركتها مع مستخدمي Snapchat الآخرين. وقامت شركة Snap Inc أيضًا بالتعاون مع الفنانين حول العالم لإنشاء عدسات خاصة للمعالم الشهيرة.

أخيرًا، أعلنت Snap Inc أيضًا عن تحسينات لـ Snap Kit، وهي عبارة عن أدوات التطوير التي تسمح للمطورين بتضمين وظائف Snapchat في تطبيقاتهم. الآن مع Story Kit، يمكنك دمج قصص سناب شات داخل تطبيقك. التطبيقات مثل Tinder و Houseparty و AdventureAide هي أول من يقوم بذلك.

Advertisements

تتيح لك الميزات الأخرى مثل Bitmoji Kit إستخدام Bitmoji في التطبيقات الأخرى، في حين تتيح لك Creative Kit المشاركة من التطبيقات الأخرى إلى Snapchat. وأخيرًا، تتيح لك Ad Kit كسب الأموال من تطبيقك بإستخدام منصة الإعلانات التابعة لشركة Snap Inc.

معظم هذه الميزات ستكون متوفرة إبتداءً من اليوم، في حين ستصل الميزات الأخرى مثل Snap Originals إلى تطبيق Snapchat خلال الأشهر القليلة المقبلة.